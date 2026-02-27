Las bandejas de telgopor que suelen venir con alimentos pueden convertirse en adornos decorativos livianos y resistentes. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar , reutilizar este material ayuda a reducir residuos difíciles de procesar. Con pocos materiales y un paso a paso simple, se pueden crear cuadros, relieves y figuras personalizadas.

La propuesta concreta es convertirlas en paneles decorativos con textura, ideales para paredes, escritorios o habitaciones infantiles.

El telgopor (poliestireno expandido) es liviano, pero ocupa mucho volumen en la basura.

Su reciclaje industrial es complejo y no siempre está disponible en todos los municipios.

Cuando se descarta sin tratamiento, puede fragmentarse y generar contaminación ambiental .

Reutilizarlo en casa reduce el volumen de residuos sólidos urbanos. Además, prolonga la vida útil de un material que tarda años en degradarse.

Materiales necesarios para hacer adornos con bandejas

No hace falta equipamiento profesional ni herramientas especiales.

Solo necesitás:

Bandejas de telgopor limpias y secas .

Lápiz.

Cúter o tijera resistente.

Pegamento apto para poliestireno.

Pintura acrílica.

Pinceles.

Cartón o madera fina como base opcional.

Es importante trabajar sobre una superficie estable para evitar cortes accidentales.

Paso a paso para hacer un cuadro con relieve

Usando bandejas de telgopor, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables (1)

Primero, lavá bien las bandejas y dejalas secar completamente. Dibujá sobre la superficie el diseño que quieras realizar. Recortá las figuras con cuidado usando cúter bien afilado. Podés superponer capas para generar efecto de relieve tridimensional. Pegá las piezas sobre una base firme de cartón o madera. Aplicá pintura acrílica para unificar textura y mejorar la terminación. Dejá secar completamente antes de colgar o apoyar el adorno.

Alternativa: letras decorativas o figuras infantiles

Usando bandejas de telgopor, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables (2)

Otra opción es cortar letras, estrellas o formas geométricas .

. Luego, podés pintarlas con colores vibrantes o estilo minimalista.

Estas piezas son ideales para habitaciones infantiles o espacios creativos.

El telgopor permite cortes suaves y formas livianas fáciles de manipular.

Qué tener en cuenta al trabajar con telgopor

Usá pegamentos compatibles para evitar que el material se derrita. No lo expongas a fuentes de calor intenso.

Si sobran recortes pequeños, consultá si tu municipio acepta residuos de poliestireno. Este tipo de reciclaje no solo es decorativo.

También contribuye a disminuir residuos que ocupan gran volumen en la basura diaria.

Antes de descartar bandejas de telgopor, vale preguntarse si pueden transformarse en un adorno original y sustentable.