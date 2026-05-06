Confirmaron la cepa Andes en el crucero del hantavirus: se transmite entre humanos y es la más letal

El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, originaria de Argentina y única de la que se ha documentado transmisión entre humanos , confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El crucero con brote de hantavirus se dirige a Canarias, pero España aún no confirma el permiso

Brote de hantavirus: cuál es la situación en Mendoza y cuáles son los riesgos

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, se indicó este martes en un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y replicado por EFE.

Después del rechazo en Cabo Verde , España recibirá la embarcación , que llegará en tres días al puerto de Granadilla de Abona ( Canarias ), y “salvo que la condición clínica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”, agregó, por su parte, Mónica García, la ministra de Sanidad del país europeo.

La funcionaria subrayó que garantizar que no se produzca esa transmisión entre personas es una de las prioridades de las autoridades sanitarias.

En tanto, las autoridades sanitarias de Francia identificaron a un ciudadano del país como el primer contacto de hantavirus fuera del barco. Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV, el individuo habría estado en contacto con uno de los afectados por la enfermedad del MV Hondius.

El crucero de la tragedia partió de Ushuaia

Lo que comenzó como una expedición por la Antártida, con escalas en Georgia del Sur, Ushuaia, Tristán da Cunha o Santa Elena, terminó derivando en un brote de hantavirus. Tres personas, de 150 a bordo, fallecieron.

Lo que comenzó como un crucero de lujo desde Argentina se transformó en una tragedia transatlántica. Un pasajero neerlandés manifestó los primeros síntomas y falleció el día 11 de abril. El drama se extendió a su esposa, quien desembarcó con signos de la enfermedad en la remota isla de Santa Elena. Tras volar hacia Johannesburgo, la mujer murió en la guardia de un hospital sudafricano.

La fatalidad sumó una tercera víctima fatal el 2 de mayo: una mujer alemana que falleció tras batallar cuatro días contra un cuadro severo de neumonía.

Por el momento, son ocho los pasajeros que habrían contraído el patógeno. Cinco de los casos detectados están pendientes de confirmar en laboratorio.

En el crucero holandés MV Hondius se detectó un brote de hantavirus En el crucero holandés MV Hondius se detectó un brote de hantavirus EFE

La cepa Andes, originaria de Argentina, es una de las más letales

En 1996, un brote de 16 casos epidemiológicamente conectados en El Bolsón desafió los conocimientos previos sobre el hantavirus. La investigación determinó que convivientes, parejas y cuidadores se contagiaron sin haber estado expuestos a ratones colilargos.

La secuenciación genómica confirmó una cadena de transmisión única, estableciendo por primera vez la capacidad de contagio interhumano del cepa Andes.

Lo terminó de demostrar científicamente el brote en Chubut que se dio entre 2018 y 2019 con un saldo de 34 casos confirmados y 11 fallecimientos

Respecto a datos actuales, en lo que va de 2026 se han registrado un total de 8 fallecimientos en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional.

Investigan un presunto caso de hantavirus en La Plata Hantavirus: el principal vector en Argentina es el ratón colilargo

Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024.

La situación en Mendoza es mucho más serena pero esto no quiere decir que no haya que tomar recaudos. La provincia se mantiene sin contagios confirmados, no sólo esta temporada sino que no hay registros previos, dijo a Los Andes la jefa de Infectología del hospital Lencinas y referente en la temática, Andrea Villalba.

El cuadro clínico de la enfermedad incluye fiebre, síntomas respiratorios inespecíficos y, en casos graves, insuficiencia cardíaca y pulmonar.