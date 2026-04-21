Hay fenómenos del cielo que parecen inmutables. La Luna aparece cada noche, atraviesa sus fases y da la impresión de ocupar siempre el mismo lugar en el firmamento. Sin embargo, no es así: aunque el cambio es imperceptible a simple vista, las mediciones científicas muestran que la Luna se aleja de la Tierra de manera constante.

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Ese dato no salió de una suposición ni de una simulación aislada. Se conoce gracias al experimento de medición láser lunar: reflectores dejados sobre la superficie de la Luna por las misiones Apollo 11, 14 y 15 permiten medir cuánto tarda en volver un pulso de luz enviado desde la Tierra.

Con ese método, la distancia puede calcularse con una precisión de milímetros, y así se confirmó que la Luna se aleja a razón de unos 3,8 centímetros por año.

La parte más interesante es que la Luna no se aleja “porque sí”. La empuja, en parte, el mismo juego gravitatorio que produce las mareas.

Los océanos terrestres forman abultamientos por la atracción lunar , y como la Tierra gira, esas masas de agua no quedan perfectamente alineadas con la Luna.

La Luna se está alejando de la Tierra, los humanos están sintiendo el impacto (1)

Ese pequeño desajuste genera fricción, frena muy lentamente la rotación terrestre y, al mismo tiempo, empuja a la Luna hacia una órbita un poco más lejana.

La relación entre la Tierra y la Luna no es una foto fija, sino una danza. Y aunque hoy no vayas a sentir que el día dura más ni que la Luna “encogeció”, el proceso existe ahora mismo.

De hecho, NASA explica que sigue ocurriendo en el presente y que el alejamiento continúa, aunque cada vez más despacio.

El efecto más impactante no es hoy: son los eclipses

Acá aparece la parte que más llama la atención. Los eclipses solares totales ocurren porque se da una coincidencia rarísima: el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos, así que desde la Tierra ambos pueden verse casi del mismo tamaño aparente.

Esa “casualidad” no va a durar para siempre. Si la Luna sigue alejándose, llegará un momento en que ya no se verá lo bastante grande como para tapar por completo al Sol.

NASA lo resume de una manera bastante contundente: todavía quedan más de 600 millones de años antes de que se cruce ese límite, pero después de eso la Tierra dejará de tener eclipses solares totales como los conocemos.

La Luna se está alejando de la Tierra, los humanos están sintiendo el impacto (2)

Seguirán existiendo alineaciones y eclipses anulares, pero ese instante en que el Sol desaparece del todo y queda solo la corona ya no se repetirá.

NASA ya tiene marcados próximos eclipses importantes en el calendario: habrá uno total el 12 de agosto de 2026 visible desde partes de Groenlandia, Islandia y España, otro anular el 6 de febrero de 2027 visible desde Chile y Argentina, y otro total el 2 de agosto de 2027 en el norte de África y parte de Europa y Asia.

Qué cambia en el día a día

El error común sería leer esto como si la Luna estuviera por “irse” o como si mañana las mareas fueran a cambiar de golpe. En la vida cotidiana, el efecto es demasiado lento para sentirse así. Lo que sí cambia es la manera de mirar el cielo: entender que hasta las cosas más familiares, como la Luna llena o un eclipse, dependen de equilibrios finísimos que no son eternos.