Hallaron sin vida a un ciclista dentro de una acequia en Las Heras

Este sábado a la madrugada, la Policía de Mendoza alertó sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de una acequia en el departamento de Las Heras .

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Según informaron las autoridades, el hallazgo se produjo a partir de un llamado al 911 que advertía la presencia de un cuerpo masculino, aparentemente sin vida, en la intersección de las calles Las Rosas y La Totora del departamento.

Al llegar al lugar cerca de las 4:50, personal policial constató que el individuo se encontraba boca abajo y presentaba un corte en el cuero cabeludo , compatible con una caída. Los uniformados también hallaron una bicicleta que se encontraba en el lugar del hecho.

La Policía de Mendoza halló muerto a un hombre en una acequia en Las Heras. | Imagen ilustrativa

Ante el hallazo, personal policial dio aviso a profesionales del Servicio Coordinado de Emergencia (SEC), quienes constataron el fallecimiento del individuo, identificado como J. O. de 51 años.

Homcidio en Guaymallén

Este sábado, un hombre fue asesinado a tiros en su casa de Guaymallén luego de intentar resistirse al robo de su vehículo. La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista (40). El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en una vivienda ubicada sobre la Avenida Mathus Hoyos al 4440.

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “dame la moto”.

La víctima agarró un machete y salió a enfrentar a los asaltantes. Sin embargo, los delincuentes respondieron con tiros. Un llamado al 911 alertó a la policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.