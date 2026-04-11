11 de abril de 2026 - 11:54

Hallaron sin vida a un ciclista dentro de una acequia en Las Heras

La Policía encontró a la víctima boca abajocon una herida en su cráneo. Se investigan las causas del hecho.

Hallaron a un hombre muerto en una acequia en Las Heras: tenía un corte en la cabeza. | Imagen ilustrativa

Hallaron a un hombre muerto en una acequia en Las Heras: tenía un corte en la cabeza. | Imagen ilustrativa

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Gentileza / Radio Mitre
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este sábado a la madrugada, la Policía de Mendoza alertó sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de una acequia en el departamento de Las Heras.

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Según informaron las autoridades, el hallazgo se produjo a partir de un llamado al 911 que advertía la presencia de un cuerpo masculino, aparentemente sin vida, en la intersección de las calles Las Rosas y La Totora del departamento.

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La Policía de Mendoza halló muerto a un hombre en una acequia en Las Heras. | Imagen ilustrativa

La Policía de Mendoza halló muerto a un hombre en una acequia en Las Heras. | Imagen ilustrativa

Al llegar al lugar cerca de las 4:50, personal policial constató que el individuo se encontraba boca abajo y presentaba un corte en el cuero cabeludo, compatible con una caída. Los uniformados también hallaron una bicicleta que se encontraba en el lugar del hecho.

Ante el hallazo, personal policial dio aviso a profesionales del Servicio Coordinado de Emergencia (SEC), quienes constataron el fallecimiento del individuo, identificado como J. O. de 51 años.

En el caso, intervino personal de la Comisaría 56 de Las Heras.

Homcidio en Guaymallén

Este sábado, un hombre fue asesinado a tiros en su casa de Guaymallén luego de intentar resistirse al robo de su vehículo. La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista (40). El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en una vivienda ubicada sobre la Avenida Mathus Hoyos al 4440.

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “dame la moto”.

La víctima agarró un machete y salió a enfrentar a los asaltantes. Sin embargo, los delincuentes respondieron con tiros. Un llamado al 911 alertó a la policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

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