Germán David Di Giovambattista, de 40 años, recibió un disparo letal en el interior de su vivienda. Los delincuentes ingresaron al domicilio al grito de "dame la moto" y huyeron en un auto.

Un hombre fue asesinado en Guaymallén tras intentar defender su moto con un machete.

Durante los primeros minutos de este sábado, un hombre fue asesinado a tiros en su casa de Guaymallén luego de intentar resistirse al robo de su vehículo. La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista (40).

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en una vivienda ubicada sobre la Avenida Mathus Hoyos al 4440.

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “dame la moto”.

La víctima agarró un machete y salió a enfrentar a los asaltantes. Sin embargo, los delincuentes respondieron con tiros.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida aparentemente en un auto Volkswagen Bora.

Un llamado al 911 alertó a la policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso y detallaron que el hombre presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha. Intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.