Comenzó a nevar en alta montaña y se viene el frío, ¿Llegará mañana al llano?

A comienzos de la media mañana de este viernes comenzaron a registrarse nevadas en la alta montaña mendocina por lo que le Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra cerrado para todo tipo de veículos.

Se viene el frío y se esperan nevadas para el sábado, ¿Llegarán al llano?

Se viene la nieve en las montañas a mitad de mayo: esperan hasta 25 centímetros y frío polar extremo

Según informaron las autoridades fronterizas permanecerá inhabilitado preventivamente en ambos sentidos. La medida rige desde hoy a las 11:00 hasta próximo aviso .

La medida obedece a una fuerte inestabilidad en alta montaña que condiciona la transitabilidad segura. Se esperan nevadas hasta el sábado a las 18 hs.

Para, mañana, sábado 16 de mayo , se espera abundante nubosidad desde las primeras horas del día y precipitaciones débiles en gran parte del territorio provincial. Las lluvias comenzarán en el Sur mendocino y avanzarán durante la mañana hacia el Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco .

La gran pregunta pasa por la posibilidad de nieve. Según el informe, sí podrían registrarse precipitaciones níveas en zonas cercanas al llano, especialmente en sectores de precordillera del Valle de Uco, principalmente en San Carlos, Tunuyán y el oeste de Tupungato. También podrían darse nevadas en el oeste de Malargüe, el oeste y sur de San Rafael y algunos sectores del oeste del Gran Mendoza.

Nieve . lluvia . mendoza . parque ¿Llegará la nieve al llano?

Por el momento, no se prevén nevadas en el centro urbano del Gran Mendoza, aunque sí podrían observarse en áreas altas y de precordillera cercanas a la ciudad debido al marcado descenso de temperatura.

Además, el ingreso de viento sur entre las 6 y las 9 de la mañana afectará a toda la provincia y se mantendrá hasta la tarde, generando una sensación térmica aún más baja. La temperatura máxima en el llano apenas alcanzaría los 13°C, casi diez grados menos que durante jueves y viernes.

Nieve - alta montaña - nevadas Comenzó a nevar en alta montaña.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: entre 9°C y 10°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 3°C y 4°C. Mínima (resto de la provincia): 8°C.

En Alta Montaña las condiciones serán más adversas. El mal tiempo persistirá durante toda la jornada del sábado con precipitaciones desde la madrugada en todo el corredor cordillerano. Recién cerca de las 21 horas comenzaría una mejora paulatina.