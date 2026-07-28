Indignación: se cortó la luz en un hospital y cirujanos terminaron una operación con linternas

Un grave incidente ocurrido en el Hospital Zonal de Esquel , en la provincia de Chubut , encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad del bloque quirúrgico. Un corte de energía eléctrica obligó a un equipo médico a finalizar una cirugía utilizando las linternas de sus teléfonos celulares , luego de que el sistema de respaldo no se activara de manera automática.

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El episodio ocurrió mientras el Servicio de Cirugía realizaba dos intervenciones quirúrgicas simultáneas. Tras lo sucedido, los profesionales presentaron una denuncia formal ante las autoridades del centro de salud, en la que calificaron el hecho como de "extrema gravedad" por haber comprometido la seguridad de los pacientes y del personal sanitario.

Según consta en la presentación, el corte de suministro provocó la interrupción de la ventilación mecánica anestésica, indispensable para mantener con vida a los pacientes bajo anestesia, además de dejar fuera de funcionamiento los monitores multiparamétricos utilizados para controlar en forma continua los signos vitales.

La falla también afectó a las torres de laparoscopía y a los sistemas de aspiración. A ello se sumó que el sistema de energía de emergencia no respondió de manera automática y debió ser puesto en funcionamiento mediante una maniobra manual, consistente en puentear una llave térmica con un cable.

"Resulta evidente que un sistema de respaldo que requiere una intervención manual en plena emergencia no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigibles para un establecimiento sanitario", señalaron los médicos en el escrito.

Reclaman una investigación y obras urgentes

Frente a la gravedad de lo ocurrido, el equipo quirúrgico solicitó la apertura inmediata de una investigación administrativa para determinar las causas del fallo eléctrico y establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, pidió la elaboración de un informe técnico independiente que permita conocer por qué fallaron tanto el suministro eléctrico principal como el sistema de energía de respaldo.

Los profesionales también reclamaron una evaluación integral del equipamiento biomédico de alta complejidad que pudo haber sufrido daños por las reiteradas oscilaciones y cortes de tensión. Entre los equipos mencionados figuran torres de laparoscopía, equipos de anestesia, monitores multiparamétricos, electrobisturíes, mesas quirúrgicas eléctricas, arcos en C y equipos de esterilización.

Asimismo, exigieron que se certifique formalmente el correcto funcionamiento del sistema eléctrico antes de retomar la actividad quirúrgica habitual y reclamaron la ejecución urgente de obras y refacciones que garanticen un suministro eléctrico continuo, seguro y automático.

La denuncia también solicita que el caso sea elevado a las máximas autoridades provinciales, incluyendo la Secretaría de Salud de Chubut y el gobernador, debido al riesgo al que fueron expuestos pacientes y trabajadores.

Suspendieron las cirugías programadas

Como consecuencia del incidente, el Servicio de Cirugía declaró que el hospital no reúne actualmente las condiciones mínimas de seguridad para realizar intervenciones, tanto de urgencia como programadas.

En ese marco, los profesionales solicitaron la suspensión de las cirugías programadas hasta que un informe técnico independiente certifique el funcionamiento seguro del sistema eléctrico y pidieron que los pacientes sean derivados a otros establecimientos de salud mientras se resuelven las deficiencias técnicas y edilicias del hospital.

Por último, el equipo médico notificó formalmente que deslinda toda responsabilidad civil, penal, administrativa y ética por eventuales complicaciones o eventos adversos que pudieran sufrir los pacientes como consecuencia de las condiciones en las que se encuentra el establecimiento sanitario.