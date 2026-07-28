Según explicó la ANMAT, la decisión se tomó luego de evaluar que estos medicamentos fueron comercializados en el país bajo condición de venta bajo receta durante al menos cinco años sin registrar reportes de eventos adversos graves.

ANMAT autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos: cuáles son y qué cambia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con receta médica pasen a ser de venta libre, siempre que correspondan a las concentraciones y formas farmacéuticas establecidas por el organismo.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes, y alcanza a las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan los principios activos, concentraciones y presentaciones especificadas.

Según explicó la ANMAT, la decisión se tomó luego de evaluar que estos medicamentos fueron comercializados en el país bajo condición de venta bajo receta durante al menos cinco años sin registrar reportes de eventos adversos graves que modificaran su balance entre riesgos y beneficios.

Los medicamentos que pasan a ser de venta libre La disposición comprende las siguientes presentaciones:

Trimebutina maleato 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral.

Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y solución oral de 5 mg/ml.

Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y solución oral de 6 mg/ml.

Dimenhidrinato 50 mg, en comprimidos o cápsulas.

Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, en solución oftálmica estéril con concentración de 0,025% y 0,3%, respectivamente.

Olopatadina clorhidrato, en solución oftálmica estéril al 0,1% y 0,2%.

Carboximetilcisteína al 5%, en jarabe o solución oral.

Cloruro de aluminio hexahidratado al 20%, en loción de uso tópico.

Asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata, en las concentraciones autorizadas por el organismo.

Ivermectina al 0,5%, exclusivamente en loción de uso tópico. Alcances de la medida La ANMAT aclaró que la autorización no se extiende a todas las presentaciones de estos principios activos. En el caso de la ivermectina, por ejemplo, la venta libre alcanza únicamente a la loción tópica al 0,5%, mientras que los comprimidos y cualquier otra presentación de administración oral continuarán requiriendo receta médica.

De esta manera, el organismo busca facilitar el acceso a tratamientos destinados a afecciones frecuentes, manteniendo los criterios de seguridad establecidos para aquellos medicamentos que, por su perfil de riesgo, aún requieren supervisión médica para su dispensación.