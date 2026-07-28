Seis triunfos y un solo traspié: el tenis argentino tuvo un estreno ideal en el circuito Challenger

La gira europea sobre polvo de ladrillo comenzó con buenas noticias para el tenis argentino . Los jugadores nacionales firmaron una jornada sobresaliente en el circuito ATP Challenger al conseguir seis triunfos en siete presentaciones repartidas entre los certámenes d e San Marino, Liberec y Bonn.

Palmeiras rechazó una oferta de 25 millones de euros por el Flaco López tras jugar el Mundial 2026 con Argentina

Ayudó al "Dibu" Martínez a sacar su camioneta del barro y recibió un regalo que jamás olvidará

El saldo positivo reafirma el buen presente de varios tenistas que buscan sumar puntos importantes para seguir escalando posiciones en el ranking mundial y acercarse al circuito ATP.

En el Challenger 125 de San Marino, el torneo de mayor jerarquía de la semana, Facu ndo Díaz Acosta ratificó su condición de candidato al imponerse con autoridad sobre el italiano Tommaso Compagnucci por 6-4 y 6-2.

El porteño controló el desarrollo desde el fondo de la cancha , aprovechó las oportunidades de quiebre y resolvió el encuentro sin mayores sobresaltos. Con este triunfo, continúa su objetivo de regresar al Top 100 del ranking ATP, del que hoy lo separan apenas algunos puestos. E n octavos de final se medirá con el italiano Francesco Forti.

También festejó Genaro Olivieri, que venció al español Carlos Taberner por 6-4 y 6-1 tras un sólido rendimiento, especialmente a partir del cierre del primer set. En la siguiente instancia aguardará por el vencedor del duelo entre Luka Pavlovic y Vilius Gaubas.

Genaro Olivieri (199°) pasó a la otra ronda tras dejar en el camino al español Carlos Taberner (405°): 6-4 y 6-1.

La única derrota argentina en el torneo fue la de Federico Coria, quien cayó precisamente ante Forti por 6-4 y 6-2. El italiano, que había ingresado al cuadro principal como lucky loser, aprovechó la oportunidad y ahora intentará seguir sorprendiendo frente a Díaz Acosta.

Liberec aseguró un argentino en cuartos

El Challenger 75 de Liberec también entregó buenas noticias para la delegación nacional. Guido Justo y Juan Bautista Torres superaron con éxito sus respectivos estrenos y ahora se enfrentarán entre sí en los octavos de final, lo que garantiza un representante argentino entre los ocho mejores del certamen.

Justo venció al francés Sascha Gueymard Wayenburg por 6-4 y 6-4, mientras que Torres protagonizó una gran remontada para derrotar al italiano Michele Ribecai por 3-6, 7-5 y 6-2.

A ellos se suma Nicolás Kicker, que todavía debe disputar su debut frente al portugués Frederico Ferreira Silva y buscará ampliar la presencia argentina en las rondas decisivas.

Alex Barrena, por su parte, tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria ante el suizo Johan Nikles. Gentileza:

Gómez y Barrena también celebraron en Alemania

En el Challenger 75 de Bonn, Federico Gómez y Alex Barrena completaron otra jornada positiva para el tenis nacional.

Gómez se impuso con autoridad al alemán Max Schoenhaus por 6-4 y 6-2 y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al italiano Samuele Pieri.

Barrena, por su parte, tuvo que trabajar más para quedarse con la victoria. Tras perder el primer set frente al suizo Johan Nikles, reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3-6, 6-3 y 6-3. Su próximo desafío será mucho más exigente, ya que se cruzará con el británico Jan Choinski, máximo favorito del torneo.

Una jornada alentadora para el tenis argentino

Con seis victorias y apenas una derrota, los tenistas argentinos comenzaron la semana con un rendimiento que alimenta las expectativas de cara a la continuidad de la gira europea. Los buenos resultados permiten sumar confianza y puntos valiosos en una categoría fundamental para quienes buscan consolidarse en el ranking y dar el salto definitivo al circuito ATP.