Qué sucede en el cuerpo si bebemos agua con gas todos los días, según dietistas

Cada vez más elegida para hidratarse, el agua con gas genera dudas sobre sus efectos diarios. Dietistas explican qué cambia en el organismo.

El agua con gas se volvió una de las bebidas preferidas para quienes buscan dejar las bebidas azucaradas sin resignar sabor ni sensación de frescura. Su efervescencia la hace más atractiva que el agua común, pero también despierta preguntas sobre cómo impacta en el cuerpo cuando se consume todos los días.

Distintos dietistas coinciden en que esta bebida puede ser una ventaja para aumentar la hidratación, aunque sus efectos dependen del tipo elegido y de las características de cada persona. Desde beneficios metabólicos hasta posibles molestias digestivas, la clave está en entender qué ocurre al incorporarla a la rutina.

El agua con gas es, básicamente, agua a la que se le agrega dióxido de carbono, y en algunos casos minerales como calcio o magnesio. Estos componentes pueden aportar pequeñas ventajas, aunque no reemplazan los nutrientes que se obtienen de los alimentos.

“Estos minerales (calcio, magnesio y sodio) pueden ayudar a mantener la hidratación, salud ósea, y la función nerviosa y muscular. El agua con gas o agua mineral con gas no ofrece los mismos beneficios porque es solo agua carbonatada (y no contiene minerales). Tanto el agua mineral con gas como el agua con gas hidratan igual que el agua normal”, añade Laura Hershey, dietista registrada y MBA de Los Ángeles. La cantidad de minerales presente suele ser baja "La cantidad de minerales es mínima y no reemplaza la ingesta de alimentos", enfatiza Adiana Castro , MS, RDN, dietista metabólica y propietaria de Compass Nutrition en la ciudad de Nueva York.

Además, distintas variedades carecen de calorías y azúcar, lo que provoca una alternativa de bajo riesgo frente a bebidas más dulces. "La mayoría de las variedades se etiquetan como cero calorías, cero azúcar, cero sodio y sin aditivos, lo que las convierte en una opción de bebida de bajo riesgo para la mayoría de las personas", afirma Clancy-Strawn. Qué pasa si se bebe todos los días Consumida a diario, puede ayudar a cubrir las necesidades de líquidos, algo clave considerando que muchas personas no alcanzan la hidratación recomendada. "Muchas personas no beben suficiente agua, así que cuando veo a alguien bebiendo agua con gas a diario, me alegra que al menos esté cubriendo sus necesidades diarias de líquidos", dice Hershey. "La carbonatación les da una sensación efervescente similar a la de un refresco, sin el azúcar añadido", añade Castro.

Además, puede funcionar como sustituto de bebidas alcohólicas o azucaradas. "Si alguien reemplaza las bebidas alcohólicas con agua con gas, puede experimentar beneficios adicionales como un mejor sueño, un mejor control de la glucosa en sangre, una menor ingesta de calorías y patrones de apetito más estables, especialmente si se combina con una dieta equilibrada", afirma Clancy-Strawn. La carbonatación también puede generar sensación de saciedad y reducir el apetito en algunas personas. Incluso existen indicios de que podría influir en la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa, aunque los expertos aclaran que estos efectos son modestos y no sustituyen hábitos saludables.

Qué efectos negativos deben considerarse No todos los efectos son positivos. En ciertas personas, la efervescencia puede provocar hinchazón o molestias digestivas, especialmente en quienes padecen reflujo o sensibilidad estomacal.

“Algo que advierto a mis clientes es que el agua con gas puede erosionar ligeramente el esmalte dental". "Por eso les sugiero que usen una bombilla o se enjuaguen la boca con agua natural después de beber agua con gas para proteger sus dientes ", dice Hershey.

"La carbonatación puede irritar a quienes tienen sistemas digestivos sensibles y puede promover hinchazón, gases y/o empeoramiento del reflujo ácido", agrega Castro, aunque este efecto secundario varía de persona a persona. Beber agua con gas todos los días puede ser una estrategia útil para hidratarse mejor y reducir el consumo de bebidas menos saludables. Aunque ofrece beneficios moderados, también puede generar molestias en algunos casos.