Dos personas ganaron un millón en la lotería: uno fue encontrado y el otro es un misterio

Randers se convirtió en el epicentro de la suerte en Dinamarca tras registrar dos nuevos millonarios en un solo fin de semana. Lo curioso es que ambos premios de un millón de coronas cayeron en la misma comuna, transformando la rutina de dos personas que ahora forman parte de la Millionærchancen de Danske Spil .

El azar se manifestó de forma duplicada en el municipio de Randers durante el primer fin de semana de mayo. Dos boletas distintas resultaron premiadas con un millón de coronas danesas cada una, totalmente libres de impuestos . Este suceso capturó la atención local por la baja probabilidad de que dos premios mayores coincidan en la misma zona en un lapso tan corto.

Los premios se otorgaron mediante la modalidad conocida como Millionærchancen . Este sorteo especial permite que los jugadores ganen un millón de coronas incluso si no tienen los siete números ganadores del Lotto tradicional. Es una oportunidad secundaria que se activa automáticamente con cada fila jugada, aumentando las posibilidades de éxito cada sábado.

Malene Mølgaard , directora administrativa de Danske Lotteri Spil, señaló que ya es una costumbre semanal felicitar a dos nuevos millonarios en el país. Los números ganadores del sorteo del 2 de mayo fueron el 1, 13, 14, 17, 18, 23 y 35, con el 33 como número suplementario. En ninguna de las dos boletas de Randers hubo aciertos adicionales más allá del sorteo especial.

El ganador digital: identificado y contactado de inmediato

La primera persona afortunada realizó su apuesta directamente a través de su teléfono móvil. En estos casos, el sistema de Danske Spil permite una identificación inmediata, facilitando el contacto directo para comunicar la noticia. Esta modalidad digital agiliza el cobro y evita que el dinero quede estancado por falta de reclamo del beneficiario.

El misterio del cupón físico comprado en el supermercado Føtex

La situación es distinta para el segundo ganador del fin de semana. El ticket premiado fue adquirido físicamente en el supermercado Føtex, ubicado sobre la calle Mariagervej. Al tratarse de una compra presencial y anónima, la empresa de lotería no posee los datos del apostador. Por este motivo, lanzaron un pedido público para que los clientes habituales de ese comercio revisen sus pertenencias.

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Hasta el momento, la persona que compró su cupón en el Føtex sigue sin aparecer. Desde la organización insisten en que el afortunado debe presentarse por su cuenta para validar el documento físico. Este tipo de historias suelen movilizar a comunidades enteras, ya que el cupón de un millón de coronas podría estar en cualquier bolsillo, mesa de luz o incluso en la basura.