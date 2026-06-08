8 de junio de 2026 - 13:37

Alerta roja en el Mundial 2026: la selección de Suiza entrena rodeada de serpientes de cascabel venenosas

El equipo helvético distribuyó un mapa interno donde delimita zonas de riesgo vital junto a los campos de juego, mientras Noruega recibe alertas por serpientes cabeza de cobre.

Las serpientes de cascabel aterrorizan al plantel de Suiza en la previa del Mundial 2026.

Las serpientes de cascabel aterrorizan al plantel de Suiza en la previa del Mundial 2026.

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Por Francisco Moreno

La selección de Suiza transformó su búnker de San Diego en una zona de vigilancia biológica tras detectar la presencia de serpientes de cascabel. A pocos días de su debut en el Mundial 2026, el cuerpo técnico emitió alertas urgentes para proteger a los jugadores de un peligro inexistente en el territorio helvético.

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Por Redacción Deportes

Los europeos pasaron de un enfoque táctico para jugar contra Qatar a afrontar un desafío de seguridad. La delegación suiza, instalada en la Academia Judía de San Diego, publicó un mapa detallado donde una franja roja rodea los campos de juego y vestuarios bajo la advertencia directa de tener cuidado con los reptiles.

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El impacto en la preparación de Suiza y Noruega

Este escenario es ajeno para los futbolistas europeos, ya que en Suiza no existen las serpientes de cascabel en libertad. En cambio, el sur de California alberga cuatro especies de estos reptiles cuyo veneno requiere atención médica inmediata. La falta de familiaridad con la fauna local obligó a implementar rutinas de inspección previa en canchas y zonas de descanso.

La situación escaló hasta el punto de que la federación suiza evalúa solicitar a la FIFA un cambio de sede de entrenamiento. El peligro de una mordedura accidental en áreas de vegetación alta o cerca del gimnasio genera una tensión constante en el plantel. No es un caso aislado: la selección de Noruega, concentrada en Carolina del Norte, recibió instrucciones idénticas debido a las serpientes cabeza de cobre en Greensboro.

Erling Haaland y sus compañeros tienen prohibido provocar o intentar capturar a los animales, una advertencia que también rige para los suizos. Aunque las autoridades locales sugieren que los encuentros en áreas controladas son poco frecuentes, la publicación del mapa de "zona de serpientes" confirma que el riesgo es real y cercano.

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La preparación física ahora compite con protocolos que incluyen caminar únicamente por senderos señalizados y reportar cualquier avistamiento al personal de seguridad. De esta forma, los suizos deberán evitar un accidente médico antes del primer partido del 13 de junio.

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