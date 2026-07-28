El teléfono de Motorola que gana terreno: liviano, potente y pensado para agosto 2026

Dentro del catálogo disponible para comprar un teléfono Motorola en agosto de 2026 , el modelo que mejor encaja con una combinación de bajo peso, buen rendimiento y diseño delgado es el Motorola Edge 70 . El equipo ya se comercializa oficialmente en la Argentina y apunta al segmento medio-alto.

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Su crecimiento está relacionado con la visibilidad que obtuvo dentro del catálogo de Motorola y las reseñas centradas en su diseño ultradelgado , una característica poco habitual en equipos con batería de gran capacidad.

Su cuerpo tiene solo 5,99 milímetros de grosor. El sitio argentino de la marca informa un peso de 170 gramos, mientras que otras fichas oficiales internacionales mencionan 159 gramos; la diferencia puede responder a variantes regionales. Para el modelo vendido en la Argentina, corresponde tomar como referencia los 170 gramos publicados localmente .

Una de las mayores dificultades de los teléfonos ultrafinos es conservar una autonomía competitiva. El Edge 70 incorpora una batería de 4.800 mAh con tecnología de silicio y carbono y carga rápida TurboPower de 68 W.

Motorola declara hasta 38 horas de uso mixto, aunque esa cifra surge de sus pruebas y puede cambiar según el brillo, la señal, las aplicaciones, la cámara y el uso de redes móviles.

El cargador de 68 W está incluido en la caja argentina, junto con el cable y una cubierta protectora. Este detalle evita tener que comprar el adaptador por separado, algo que ya no está garantizado en todos los smartphones.

Qué rendimiento ofrece el Motorola Edge 70

El teléfono utiliza un procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. La combinación resulta suficiente para redes sociales, video, fotografía, edición liviana, multitarea y la mayoría de los juegos.

No es el procesador más potente disponible en 2026 ni busca competir con los modelos especializados en gaming. Su enfoque está en ofrecer un rendimiento equilibrado dentro de un diseño más liviano y fácil de sostener.

La pantalla es pOLED de 6,7 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz. También posee Gorilla Glass 7i y certificaciones IP68 e IP69 frente al ingreso de agua y polvo.

Tres cámaras de 50 MP y una ausencia importante

El sistema está compuesto por una cámara principal de 50 MP, un gran angular con función macro de 50 MP y una cámara frontal, también de 50 MP. Tanto la cámara posterior como la delantera pueden grabar video en resolución 4K.

La principal ausencia es un teleobjetivo óptico. El zoom disponible es digital, por lo que quienes toman muchas fotografías a distancia deberían comparar este modelo con otros equipos antes de decidir la compra.

También carece de ranura para tarjeta de memoria y de conector tradicional para auriculares. A cambio, ofrece NFC, Wi-Fi 6E, 5G y doble SIM mediante una tarjeta física y una eSIM.