"Elecciones desdobladas por ley": qué dice el oficialismo sobre la fecha en que se votará al próximo gobernador

Mientras algunas provincias empiezan a tomar definiciones en materia de elecciones , el Gobierno provincial mantiene silencio y se ampara en las libertades que ofrece la legislación local, que es flexible en un aspecto clave: la facultad de desdoblar o no los comicios.

El lunes se conoció que una provincia que tiene buen diálogo con la administración de Javier Milei , Tucumán , ya tomó la decisión de desdoblar la elección provincial de la nacional: se votará el próximo gobernador el 9 de mayo de 2027 . Desde entonces, Mendoza aparece en casi todas las listas de provincias que podrían seguirle los pasos al peronista tucumano Osvaldo Jaldo , separando también el comicio local del que se hará para elegir al próximo Presidente de la Nación .

La respuesta del Poder Ejecutivo a estas versiones suena a definición política, pero no lo es. "En Mendoza las elecciones están desdobladas por ley" , afirman. Sin embargo, el gobernador de turno puede ocasionalmente unificarlas con las nacionales , porque eso también lo dice la normativa.

En efecto, la legislación mendocina establece el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales como esquema predeterminado, aunque otorga al gobernador la facultad de unificarlas si así lo decide. Así quedó fijado en la ley 8.967 , sancionada en 2017, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo .

En esa normativa se definió que si el gobernador en ejercicio convoca a elecciones sin hacer ninguna adhesión especial, se vota de manera separada el segundo domingo de junio (PASO) y el último domingo de septiembre (Generales) . Pero el mismo texto agrega que el Poder Ejecutivo provincial "podrá adherir" al régimen de simultaneidad nacional (Ley Nacional N°15.262) para unificar los comicios, eligiéndose en ese caso el mismo día al próximo Presidente y al nuevo gobernador .

Elecciones en pausa

En este marco legal, la decisión política de cumplir con el desdoblamiento que la ley electoral ofrece como primera opción en Mendoza todavía no está. Más allá de que los últimos dos gobernadores (Rodolfo Suárez en 2019 y el propio Cornejo en 2023) fueron elegidos, efectivamente, en elecciones desdobladas de las nacionales.

El Gobierno, en cambio, se precipitó meses atrás a adelantar que en 2027 se repetirá la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza (lo que equivale a acompañar la reelección de Milei). Pero todo lo demás parece haber quedado sujeto a una negociación política que todavía no se concreta.

En este sentido, en el Ejecutivo provincial afirman que la negociación respecto de la reforma electoral nacional se encuentra "stand by". Hay que recordar que el Gobierno nacional pretende eliminar o al menos suspender las PASO nacionales del año que viene. Cornejo, en este sentido, solamente ha aclarado que pretende sostener las elecciones primarias, que existen en el marco legal mendocino desde 2013 (ley 8619), al margen de lo que se decida en el Congreso nacional.

Buena parte del radicalismo mendocino empuja al gobernador a mantener las PASO provinciales y de la misma manera milita el desdoblamiento. "Si a Milei le va muy bien con la economía, el candidato más cercano a él nos va a pintar la cara; y si le va mal, nosotros nos vamos a comer todo el voto en contra suyo", razonan dirigentes importantes del partido para defender la separación de los comicios provinciales de los nacionales.

Proyecto parado por las elecciones

El "silencio electoral" que promueve el oficialismo mendocino ha dejado en el limbo hasta una iniciativa propia. Es el caso del proyecto de reforma parcial de la Constitución que lanzó el senador cornejista Néstor Majul para eliminar las elecciones de medio término. La iniciativa fue presentada en mayo y celebrada por muchos dirigentes radicales, pero a dos meses del anuncio, ni siquiera ha comenzado a debatirse en comisiones.

Según pudo saber este diario, aunque tiene un control casi pleno de la Legislatura, el cornejismo avanzará con la reforma solamente si hay consenso de otras fuerzas. Es obvio entonces que todavía no ha conseguido ese respaldo.

En este contexto, algunas versiones dicen que el peronismo se resistiría a avanzar con este debate hasta que se resuelva quién presidirá el partido, a fines de este año.

Pero además, para los radicales, es fundamental que los legisladores de La Libertad Avanza Mendoza acompañen lo que propone el radicalismo local en materia de elecciones. Esa instrucción debe venir de Buenos Aires y, al parecer, todavía no ha sido dada.