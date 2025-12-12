Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo.

Las autoridades chilenas informaron cortes de tránsito nocturnos programados en una de las rutas clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile, debido a trabajos de mantenimiento y a la realización de un simulacro de accidente.
El corte programado que afectará a los viajeros que crucen al vecino país serán la semana que viene.
Según comunicó Coordinación Informa, el cierre afectará al Túnel Chacabuco, ubicado en la Ruta 57, kilómetro 49,1, como parte de tareas organizadas por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA Camino Santiago–Colina–Los Andes. Además, las labores incluyen un ejercicio de emergencia y trabajos de conservación en el interior del túnel.
El cierre total y transitorio del túnel se realizará durante tres noches consecutivas, en el siguiente horario:
Durante el período de cierre, se dispusieron desvíos diferenciados según el tipo de vehículo:
A pesar de estos cortes en territorio chileno, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá habilitado las 24 horas, por lo que el cruce internacional continuará operativo.