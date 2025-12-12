El corte programado que afectará a los viajeros que crucen al vecino país serán la semana que viene.

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo.

Las autoridades chilenas informaron cortes de tránsito nocturnos programados en una de las rutas clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile, debido a trabajos de mantenimiento y a la realización de un simulacro de accidente.

Según comunicó Coordinación Informa, el cierre afectará al Túnel Chacabuco, ubicado en la Ruta 57, kilómetro 49,1, como parte de tareas organizadas por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA Camino Santiago–Colina–Los Andes. Además, las labores incluyen un ejercicio de emergencia y trabajos de conservación en el interior del túnel.

Fechas y horarios de los cortes El cierre total y transitorio del túnel se realizará durante tres noches consecutivas, en el siguiente horario:

Martes 16 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00

de 00:00 a 05:00 Miércoles 17 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00

de 00:00 a 05:00 Jueves 18 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00 Cuáles son las rutas alternativas habilitadas Durante el período de cierre, se dispusieron desvíos diferenciados según el tipo de vehículo: