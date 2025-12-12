12 de diciembre de 2025 - 08:24

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo

El corte programado que afectará a los viajeros que crucen al vecino país serán la semana que viene.

Los Andes
Redacción Sociedad

Las autoridades chilenas informaron cortes de tránsito nocturnos programados en una de las rutas clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile, debido a trabajos de mantenimiento y a la realización de un simulacro de accidente.

Según comunicó Coordinación Informa, el cierre afectará al Túnel Chacabuco, ubicado en la Ruta 57, kilómetro 49,1, como parte de tareas organizadas por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA Camino Santiago–Colina–Los Andes. Además, las labores incluyen un ejercicio de emergencia y trabajos de conservación en el interior del túnel.

Fechas y horarios de los cortes

El cierre total y transitorio del túnel se realizará durante tres noches consecutivas, en el siguiente horario:

  • Martes 16 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00
  • Miércoles 17 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00
  • Jueves 18 de diciembre de 2025: de 00:00 a 05:00

Cuáles son las rutas alternativas habilitadas

Durante el período de cierre, se dispusieron desvíos diferenciados según el tipo de vehículo:

  • Vehículos pesados (más de 10 toneladas de peso bruto vehicular): deberán circular por la Ruta 5 Norte, utilizando la variante Llay Llay.
  • Vehículos livianos (hasta 10 toneladas): serán reruteados por la Cuesta Chacabuco.

Paso Cristo Redentor habilitado

A pesar de estos cortes en territorio chileno, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá habilitado las 24 horas, por lo que el cruce internacional continuará operativo.

