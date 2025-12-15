15 de diciembre de 2025 - 10:18

Siete líneas de micro modificarán más de 40 recorridos por arreglos en Patricias Mendocinas: el detalle

Los desvíos temporales regirán por 40 días debido a trabajos de repavimentación.

Por obras en calle Patricias Mendocinas, más de 40 líneas del Mendotran modificarán su recorrido: las afectadas.

Debido a obras en calle Patricias Mendocinas de Ciudad, entre Necochea y Gutiérrez, más de 40 líneas del sistema Mendotran verán afectado su recorrido habitual por la capital mendocina durante 40 días.

Según informaron desde el sistema de transporte público, los trabajos por repavimentación obligarán a implementar desvíos temporales que alcanzan a un total de 45 líneas.

Las líneas afectadas son:

  • 309 - 310 -313 - 316 - 319 - 320 - 330 - 331 - 350 - 371.
  • 400 - 401 - 402 - 440 - 441 - 442 - 461 - 468.
  • 520 - 521 - 524 - 525 - 531 - 532 - 533 - 534 - 541 - 542 - 543 - 549 - 550 - 558 - 562 - 563.
  • 610 - 612 - 640 - 670.
  • 720.
  • 900 - 905 - 910 - 912.

Para estas líneas, el recorrido alternativo en sentido Control–Centro será: Patricias Mendocinas – Necochea – 25 de Mayo – Gutiérrez – Patricias Mendocinas, retomando luego el trayecto habitual.

En el caso de la línea 650, el desvío será: Patricias Mendocinas – Necochea – Chile, para luego reincorporarse a su recorrido normal.

Por su parte, la línea 823 circulará por: Necochea – 25 de Mayo – Gutiérrez – Patricias Mendocinas, retomando posteriormente su trayecto habitual.

