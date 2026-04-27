Minería en Mendoza: qué se necesita para atraer inversiones y por qué la región andina gana interés global

El desarrollo de un ecosistema sólido para la exploración minera aparece como una de las principales condiciones pendientes para que Mendoza y la región andina puedan desplegar todo su potencial en la minería , plantea Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR , una de las entidades creadoras del Puente Andino o Andean Bridge .

Andean Capital Forum: Mendoza vuelve a convertirse en el centro financiero de la minería

Mendoza se afirma como un centro de inversiones en minería para la región

Sostiene que la falta de articulación, conocimiento técnico y canales adecuados de financiamiento limita hoy la llegada de inversiones , pese al creciente interés internacional por los recursos estratégicos .

En este contexto, la iniciativa busca cerrar esa brecha mediante capacitación, generación de vínculos y estructuración de proyectos. En esta entrevista con Los Andes, Papagrigoriou detalla cuáles son los desafíos actuales, qué tipo de capital se necesita y por qué Mendoza puede posicionarse como puerta de entrada a la región.

Andean Bridge es una iniciativa del Gobierno de Mendoza junto a IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Argentina, que fue creada para acercar los proyectos mineros al capital que puede financiarlos. La semana pasada, la provincia fue sede del Andean Capital Forum.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Guillaume Legare, responsable de Sudamérica para la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture; y Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR. Foto: Gobierno de Mendoza

Un ecosistema fragmentado que frena el desarrollo minero

—¿Qué es lo que hoy está faltando para que el sector minero desarrolle todo su potencial en Mendoza y en la región?

—Creo que lo que falta hoy para poder concretar plenamente el potencial del sector minero en Mendoza, y también en toda la región —especialmente en Argentina—, es un ecosistema que permita que la exploración realmente despegue. Un entorno que facilite el desarrollo del sector y que, eventualmente, conecte los proyectos adecuados con el financiamiento correcto.

Hoy vemos que todo está muy fragmentado. No hay suficiente conocimiento para sostener el crecimiento y el desarrollo. Y con Andean Bridge lo que buscamos es crear la infraestructura necesaria para que las personas entiendan cómo desarrollar sus proyectos, cómo atraer inversiones, cómo vincularse con los inversores adecuados y, en definitiva, cómo construir un nuevo sector que permita que todos prosperemos.

—En cierta medida, se trata de preparar a los proyectos para que puedan presentarse ante potenciales inversores…

—Exactamente. Andean Bridge se enfoca en tres ejes principales. El primero es la educación. Queremos explicar y mostrar cómo generar la información adecuada, cómo estructurar los proyectos y qué es lo que necesitan hacer. También buscamos traer casos de éxito de otros países y regiones, para poder aprender de esas experiencias.

El segundo eje es la conexión. A medida que los proyectos se preparan mejor, queremos generar espacios donde puedan vincularse con el financiamiento. Crear puntos de encuentro donde puedan presentarse correctamente, conectarse con inversores, conseguir fondos y avanzar.

Nota: El tercero, que Papagrigoriou no menciona en la entrevista, pero sí en su disertación en el foro, es la aceleración, que se pondrá en marcha cuando se hayan consolidado los dos primeros. Detalló que está previsto conformar una aceleradora para acompañar proyectos durante un período de dieciocho meses, para ayudarlos a estructurarse y obtener financiamiento.

IMG_2537 Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR. Foto: Gobierno de Mendoza

Qué tipo de inversores buscan los proyectos mineros

—¿Hay interés en el mundo por invertir en exploración, teniendo en cuenta el riesgo que implica?

—Sí, lo hay. Y lo vemos en otros ecosistemas que han logrado desarrollarse, como Australia o Canadá. La minería tiene un enorme potencial cuando se desarrolla correctamente. Pero para eso se necesita la infraestructura adecuada y el conocimiento necesario.

Si logramos construir ese ecosistema y traer ese conocimiento a la región, hay mucho capital dispuesto a participar del potencial andino. Lo que hoy lo frena es que no hay suficientes desarrollos adecuados que generen confianza. Si conseguimos eso, el capital va a fluir hacia la región, hacia Argentina y hacia Mendoza.

Fondos, fideicomisos y socios estratégicos

—¿Cuáles son hoy las principales herramientas o modalidades de inversión para proyectos en etapas iniciales?

—En esta etapa, especialmente en Mendoza, donde los proyectos están en fases muy tempranas, lo que se necesita es atraer “equity partners” o socios de capital. Es decir, inversores que no solo aporten capital como un préstamo o invirtiendo en una empresa pública, sino que participen activamente en el proyecto.

Esto es clave, y también es algo en lo que queremos capacitar a los titulares de proyectos: cómo elegir a los socios adecuados. Porque esos socios no solo aportan dinero, sino también conocimiento para avanzar a la siguiente etapa.

Este tipo de inversores puede venir del exterior, pero también hay muchos dentro de Argentina y la región que pueden formarse y empezar a participar en estos proyectos.

—En Mendoza se están generando instrumentos como fondos o fideicomisos para financiar proyectos. ¿Cómo se complementan con esta necesidad de “equity partners”?

—Existen instrumentos y vehículos para los inversores, como los fondos que se están creando actualmente en Mendoza junto con distintos actores. Estos mecanismos permiten que los inversores participen de manera colectiva, sin asumir el riesgo de forma individual.

Desde el lado de los proyectos, la clave sigue siendo buscar socios estratégicos de capital. Pero para los inversores, estos fondos son una herramienta muy valiosa: les permiten diversificar el riesgo y participar en múltiples proyectos al mismo tiempo.

De esta manera, pueden ser parte del renacimiento de la minería que estamos viendo hoy, pero con un esquema de riesgo más equilibrado.

IMG_2595 Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR, junto a Guillaume Legare, responsable de Sudamérica para la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Mendoza, puerta de entrada a la región andina

—¿Cómo están viendo hoy a Mendoza y a la región en términos de clima de negocios y oportunidades?

—Hoy el mundo ve a la región andina como un área clave para asegurar recursos que son geopolíticamente estratégicos. Hay muchos países que consideran que estos recursos son fundamentales para sus cadenas de suministro y están buscando activamente formas de acceder a ellos de manera sostenible.

En ese contexto, Mendoza puede actuar como una puerta de entrada, no solo para sí misma sino para toda la región andina. Y creo que lo que se demostró en este foro es que los actores internacionales se sienten cómodos viniendo a Mendoza, no solo para vincularse con la provincia, sino también con la región en su conjunto.

Esto representa una gran oportunidad para que Mendoza se posicione y forme parte del desarrollo regional, no solo a nivel provincial o nacional.