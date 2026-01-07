Reforma laboral: el Gobierno busca votos entre internas y la CGT define si juega en el Senado

La mesa política que rodea al presidente Javier Milei aún no logra acordar la estrategia a desplegar para conseguir las voluntades que le permitan aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias, mientras en la CGT sigue con dudas sobre los pasos a seguir y ni siquiera definió si enviará al Senado dirigentes o abogados.

Un importante sector del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullric h, se muestra abierto a escuchar observaciones de los actores que mantienen reparos con el proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para instrumentar cambios menores.

“Si no modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, admitió un funcionario involucrado en las negociaciones en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Esta posición es resistida por otros actores del círculo íntimo de Milei que consideran que el articulado ya se vio sometido a cambios durante el proceso de redacción.

“Es un proyecto de consenso. No veo margen para más modificaciones”, expresó una fuente calificada ante la agencia NA.

Sin embargo, en el Senado funcionará durante la segunda semana de enero un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

Además, el 26 del mismo mes los senadores deberán debatir sobre el tema con la intención de dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia de Chubut para entrevistarse con el gobernador Ignacio Torres y dar inicio a la ronda de visitas al interior de este enero. “La idea es llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral”, plantearon desde su entorno.

En Balcarce 50 detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de manera obligatoria, cada mes, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con algunos días de gracia, en la previa a la segunda mitad de la sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero, la administración libertaria deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo

Por su parte, la CGT tendría definido participar de las reuniones que se activarán en el Senado, aunque aún no resolvió si enviará dirigentes de primera o de segunda línea, e incluso no descartan directamente facultar para esa gestión a los abogados laboralistas que los asesoran.

“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, le dijo una fuente de la entidad de la calle Azopardo a la Agencia Noticias Argentinas.