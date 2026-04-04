Argentina venció a Portugal y es finalista en la Copa de Las Naciones

La Selección Argentina de hockey patín volvió a mostrar su jerarquía internacional y se metió en la final de la Copa de las Naciones de hockey sobre patines tras vencer 3-1 a Selección de Portugal en Montreux. Este domingo desde las 16 jugará por la medalla de oro y la copa ante su similar de Italia desde las 16.

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La Selección Argentina superó 3-1 a Portugal en Montreux y quedó a un paso de revalidar el título obtenido en 2024.

Por otra parte, después de 32 años el equipo Italiano jugará una final porque venció a su similar de España , en un partidazo, por 6 a 4.

El equipo albiceleste construyó una victoria sólida, con eficacia en ataque y un rendimiento colectivo que le permitió controlar el partido de principio a fin.

El conjunto nacional golpeó en los momentos justos: Lucas Martínez abrió el marcador, luego Franco Platero amplió la ventaja y Danilo Rampulla marcó el tercer tanto que prácticamente sentenció la historia. Portugal logró descontar, pero nunca pudo quebrar la estructura defensiva argentina ni cambiar el rumbo del encuentro.

En defensa y desde el arco, Argentina también marcó la diferencia. Con una actuación destacada de Constantino Acevedo, el equipo sostuvo la ventaja con orden y firmeza.