4 de abril de 2026 - 21:11

Argentina venció a Portugal y es finalista en la Copa de Las Naciones

El rival de la selección Argentina de hockey patín será Italia. Los Albicelestes derrotaron a los Lusitanos por 3 a 1.

La Selección Argentina superó 3-1 a Portugal en Montreux y quedó a un paso de revalidar el título obtenido en 2024.

La Selección Argentina superó 3-1 a Portugal en Montreux y quedó a un paso de revalidar el título obtenido en 2024.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina de hockey patín volvió a mostrar su jerarquía internacional y se metió en la final de la Copa de las Naciones de hockey sobre patines tras vencer 3-1 a Selección de Portugal en Montreux. Este domingo desde las 16 jugará por la medalla de oro y la copa ante su similar de Italia desde las 16.

Leé además

Selección Argentina de Hockey Sobre Patines que fue campeona en la Copa de Las Naciones en Suiza

Argentina es Bicampeón de la Copa de Las Naciones
El Índice de Innovación Regional 2025 reveló que el avance tecnológico es del 26% Argentina y está dentro del promedio de América Latina.

La Innovación en tecnología fue de 26% en 2025 en Argentina:el rol de la IA y los datos curiosos del país

finalissima
La Selección Argentina superó 3-1 a Portugal en Montreux y quedó a un paso de revalidar el título obtenido en 2024.

La Selección Argentina superó 3-1 a Portugal en Montreux y quedó a un paso de revalidar el título obtenido en 2024.

Por otra parte, después de 32 años el equipo Italiano jugará una final porque venció a su similar de España, en un partidazo, por 6 a 4.

El equipo albiceleste construyó una victoria sólida, con eficacia en ataque y un rendimiento colectivo que le permitió controlar el partido de principio a fin.

El conjunto nacional golpeó en los momentos justos: Lucas Martínez abrió el marcador, luego Franco Platero amplió la ventaja y Danilo Rampulla marcó el tercer tanto que prácticamente sentenció la historia. Portugal logró descontar, pero nunca pudo quebrar la estructura defensiva argentina ni cambiar el rumbo del encuentro.

En defensa y desde el arco, Argentina también marcó la diferencia. Con una actuación destacada de Constantino Acevedo, el equipo sostuvo la ventaja con orden y firmeza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza no cuenta con ninguno de los sectores que potenciaron la economía de Argentina en 2025

Los motivos por los que a la economía de Mendoza le fue peor que a la Argentina

En Mendoza, cada vez más personas se acercan por supracticidad y su filosofía de autocontrol.

Wing Chun: el arte marcial creado por una mujer que gana adeptos en Mendoza

Roberto Boyle explica que la cocina peruana combina culturas de todo el mundo y se basa en ajíes, papas, maíz y técnicas ancestrales.

Sabores del Perú y raíces argentinas en la gastronomía contemporánea: "Buscamos el umami en cada plato"

Mendoza se posiciona en EITI con buenas prácticas, más transparencia y reglas claras, consolidando su perfil como destino confiable.

Transparencia que ordena: Mendoza y EITI