27 de mayo de 2026 - 21:48

Rosario Central perdió en Ecuador y clasificó a octavos de la Libertadores como segundo de su grupo

El Canalla cayó 1 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador. El único tanto lo hizo Júnior Sornoza.

Rosario Central perdió en Ecuador

Rosario Central perdió en Ecuador

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Rosario Central
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Rosario Central sufrió su única caída en el grupo H de la Copa Libertadores 2026 en la sexta y última fecha, por 1-0 ante Independiente del Valle en el estadio IDV. El único gol lo convirtió Júnior Sornoza. Así, se clasificó segundo en su grupo.

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El primer tiempo fue parejo y con chances para ambos lados. La visita se acercó con un remate de Jaminton Campaz, y con un mano a mano de Enzo Copetti. Sin embargo, el arquero local se lució para contener ambos embates.

Independiente también tuvo las suyas, como el disparo desde lejos de Jordy Alcívar que quedó en manos de Jeremías Ledesma, o los intentos sin éxito del delantero Fernando González.

La pelea de Ángel Di María con Júnior Sornoza:

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En el complemento, el dueño de casa se mostró mucho más punzante y peligroso. Así comenzó a merecer el gol. Primero avisó Justin Lerma, que sacó un excelente disparo que se fue cerrando y dio en el travesaño.

Luego, sobre 18 minutos, llegó el ansiado tanto. Fue mediante un penal cometido por Pol Fernández y que Júnior Sornoza se encargó de mandar al fondo de las piolas.

Derrota de Rosario Central en Ecuador:

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La única chance Canalla para destacar en toda la segunda mitad ocurrió un minuto después de la apertura del marcador. Campaz recibió un centro desde la derecha en el segundo palo y sacó una volea muy potente con la pierna izquierda, que Quintana pudo despejar hacia arriba luego de una gran reacción.

La derrota bajó al equipo de Jorge Almirón de un primer puesto que sostuvo durante casi toda la disputa de la fase de grupos y lo hizo clasificar en el segundo lugar de la zona H, con 13 puntos, mientras que el conjunto ecuatoriano se metió en octavos de final en la primera posición, con la misma cantidad de puntos.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente del Valle- Rosario Central:

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