Sin 'trapitos' ni micros para los barras: 300 policías custodiarán el clásico entre Independiente y Gimnasia

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza desplegará un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se disputará el domingo en el Estadio Bautista Gargantini.
El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza desplegará un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se disputará el domingo en el Estadio Bautista Gargantini.
El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento. El operativo comenzará varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 13.30.
El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, destacó el trabajo coordinado con ambos clubes y el monitoreo constante en la previa del encuentro. Además, se implementará el programa Tribuna Segura con controles en los ingresos y la colaboración de cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública.
Entre las medidas, se prohibirá el ingreso de objetos peligrosos como botellas, encendedores o elementos cortopunzantes, así como banderas de gran tamaño. También continuará la restricción para el traslado de barras en colectivos, en una decisión tomada junto a AUTAM y las empresas del sector. Este encuentro será además el primero en el Gargantini tras la implementación de la prohibición del uso del transporte público para el traslado de barras bravas, una medida que obligó a reforzar los controles y reconfigurar el operativo de seguridad.
Por otro lado, las autoridades recordaron que está prohibida la actividad de cuidacoches en la zona del estadio e instaron a los asistentes a no pagar y denunciar cualquier situación al 911. El operativo incluirá patrullajes preventivos y controles en puntos estratégicos para evitar incidentes entre hinchadas.