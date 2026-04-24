Sin 'trapitos' ni micros para los barras: 300 policías custodiarán el clásico entre Independiente y Gimnasia

El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.

300 policías custodiarán el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Bautista Gargantini.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza desplegará un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se disputará el domingo en el Estadio Bautista Gargantini.

Ni trapitos ni barras: cuántos efectivos estarán a cargo del operativo El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento. El operativo comenzará varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 13.30.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors En el Parque la fiesta es total, el equipo Azul se mostró imparable en el juego y se impone 2 a 0 al Biccho. Walter Caballero

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, destacó el trabajo coordinado con ambos clubes y el monitoreo constante en la previa del encuentro. Además, se implementará el programa Tribuna Segura con controles en los ingresos y la colaboración de cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Entre las medidas, se prohibirá el ingreso de objetos peligrosos como botellas, encendedores o elementos cortopunzantes, así como banderas de gran tamaño. También continuará la restricción para el traslado de barras en colectivos, en una decisión tomada junto a AUTAM y las empresas del sector. Este encuentro será además el primero en el Gargantini tras la implementación de la prohibición del uso del transporte público para el traslado de barras bravas, una medida que obligó a reforzar los controles y reconfigurar el operativo de seguridad.