24 de abril de 2026 - 10:38

Sin 'trapitos' ni micros para los barras: 300 policías custodiarán el clásico entre Independiente y Gimnasia

El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.

300 policías custodiarán el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Bautista Gargantini.

300 policías custodiarán el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Bautista Gargantini.

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Independiente Rivadavia quiere la cima y estirar su buena racha en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia quiere la cima y estirar su buena racha en el Bautista Gargantini.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinícius en la Champions League. 

Champions League: durísima sanción a Prestianni tras el escándalo con Vinícius
Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento como entrenador de Boca Juniors: 14 partidos invictos. 

Mundo Boca: El equipo de Úbeda alcanzó el séptimo invicto más largo de los últimos 25 años

Por Redacción Deportes

Ni trapitos ni barras: cuántos efectivos estarán a cargo del operativo

El dispositivo contará con 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento. El operativo comenzará varias horas antes, con cortes de tránsito y controles en los accesos, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 13.30.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
En el Parque la fiesta es total, el equipo Azul se mostró imparable en el juego y se impone 2 a 0 al Biccho.

En el Parque la fiesta es total, el equipo Azul se mostró imparable en el juego y se impone 2 a 0 al Biccho.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, destacó el trabajo coordinado con ambos clubes y el monitoreo constante en la previa del encuentro. Además, se implementará el programa Tribuna Segura con controles en los ingresos y la colaboración de cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Entre las medidas, se prohibirá el ingreso de objetos peligrosos como botellas, encendedores o elementos cortopunzantes, así como banderas de gran tamaño. También continuará la restricción para el traslado de barras en colectivos, en una decisión tomada junto a AUTAM y las empresas del sector. Este encuentro será además el primero en el Gargantini tras la implementación de la prohibición del uso del transporte público para el traslado de barras bravas, una medida que obligó a reforzar los controles y reconfigurar el operativo de seguridad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

superclasico de mendoza: berti y franco, un duelo con historia compartida en los bancos

Superclásico de Mendoza: Berti y Franco, un duelo con historia compartida en los bancos

Por Sergio Faria
Un hincha de Boca Juniors resultó herido tras ceder un paravalancha en Varela.

Susto en la cancha de Defensa y Justicia: cayó un paravalancha y hubo un herido

Por Redacción Deportes
Por un offside milimétrico, el VAR le anuló el gol a Defensa y Justicia ante Boca. 

Video: la posición adelantada milemítrica por la cual el VAR le anuló un gol al Halcón ante Boca

Por Gustavo Villarroel
Andes Herrera, otra vez, afuera por lesión. Increíble. 

Mundo Boca: Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor y no juega ante Defensa y Justicia

Por Redacción Deportes