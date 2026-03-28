28 de marzo de 2026 - 20:23

Una competencia de Enduro con compromiso ambiental

El próximo 18 de abril se disputa la segunda fecha del campeonato Provincial de Enduro en los circuitos de Papagayo y Frías

Enduro. Escenas como están podrán revivirse en los circuitos de Papagayos y Frías en abril.

Los Andes | Gonzalo Tapia
La provincia de Mendoza se prepara para vivir nuevamente una jornada destacada del motociclismo deportivo con la realización de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Enduro FIM, denominada Motocruces, que se disputará el próximo domingo 19 de abril en los emblemáticos circuitos de Frías y Papagayo.

El evento contará con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, junto a la Dirección de Ecoparque Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras, fortaleciendo el desarrollo del deporte de manera articulada con los organismos públicos.

Un evento deportivo con compromiso ambiental

Bajo el lema “Un piloto, un árbol”, esta fecha tendrá como eje central el compromiso con el medio ambiente, promoviendo la forestación y la concientización ecológica dentro del deporte motor, generando un impacto positivo en el entorno natural.

Se espera la presencia de más de 150 pilotos, distribuidos en distintas categorías, consolidando el crecimiento del campeonato y su fuerte convocatoria.

El Campeonato Provincial de Enduro FIM continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo mendocino, destacándose por su inclusión, innovación y evolución constante en circuitos y logística

Las categorías menores estarán representadas por:

• 50cc hasta 8 años

• 65cc hasta 12 años

• 85cc hasta 13 años

Mientras que las categorías de adultos incluirán:

• Senior A

• Senior B

• Junior A

• Junior B

• Máster A

• Máster B

• Máster C

• Máster D

• Máster E

• Máster Principiantes

• Enduro Sport

• Damas

Tanto Adultos como Menores contarán con circuitos y cronogramas diferenciados, garantizando un desarrollo seguro y acorde a cada nivel competitivo.

La competencia será fiscalizada por la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (Fememod), a través de su director de la modalidad Enduro, Oscar Ganem , y organizada por la Asociación Civil PREA.

Esta segunda fecha, denominada Motocruces, cuenta con el acompañamiento de importantes sponsors que hacen posible el crecimiento sostenido del evento:

Gress Desarrollos Inmobiliarios, Nevada Internacional, Extremo enduro Shop, De Uco, Rinaldi, KTM Meschini, Gas Gas Meschini, Autoclima, ATT Aire Acondicionado y Calefacción,Acebis, La Banca del Oro, Sebastián Pomenich, Carnes Microstar y EVS Argentina.

Cronograma

Sábado 18 de abril

13 a 18

  • Inscripciones presenciales

  • Reconocimiento espaciales

Caminando enduro test

Bici eléctrica cross test

Cross country menores reconocimiento caminando.

Domingo 19 de abril

ADULTOS

8:30 Hs

  • Apertura parque cerrado

9.30

  • cierre parque cerrado

10

  • Largada de la competencia

16

  • premiacion y sorteo primera fecha

16.30

  • premiacion y sorteo segunda fecha

MENORES

14:00 Hs

  • llamado a reconocimiento.

14.20

  • largada categoria 85 y 65

15

  • largada categoria Exhibición

15.20

  • largada 2 manga categoria 85 y 65cc

16

  • premiacion.

