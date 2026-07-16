Así fue la prémier de la película La Odisea de Christopher Nolan en la Argentina

La esperada película del director de El caballero de la noche tuvo una función especial en Buenos Aires, a la que asistieron personalidades como Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña e Isabel Macedo, entre otros.

El martes 14 por la noche se llevó a cabo la esperada Avant Premiere de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, en una velada exclusiva realizada en el MALBA.

La celebración comenzó con un cóctel que reunió a destacadas figuras del espectáculo, artistas, invitados especiales y amigos, quienes luego disfrutaron de una proyección especial del film en 35 mm, en una experiencia que rindió homenaje al formato cinematográfico elegido por el reconocido director.

La Odisea, de Christopher Nolan, es una epopeya de acción mítica filmada en distintas locaciones alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de cámaras IMAX®. La película lleva a la pantalla grande la obra fundacional de Homero y se convierte en el primer largometraje de la historia rodado íntegramente con cámaras IMAX.

Benjamín Vicuña en el preestreno de La Odisea, de Christopher Nolan. Isabel Macedo, en el preestreno de La Odisea, de Christopher Nolan. Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña en el preestreno de La Odisea, de Christopher Nolan. Debora Nishimoto, Esteban Lamothe, Benjamin Vicuña y Ana Espasandin, en el preestreno de La Odisea, de Christopher Nolan. El gran elenco de La Odisea La Odisea está protagonizada por el ganador del Premio de la Academia Matt Damon (Good Will Hunting, The Martian) como Odiseo, rey de Ítaca; el ganador del BAFTA Tom Holland (Spider-Man, Avengers: Endgame) como Telémaco, hijo de Odiseo; la ganadora del Premio de la Academia Anne Hathaway (Les Misérables, The Dark Knight Rises) como Penélope, reina de Ítaca y esposa de Odiseo; Robert Pattinson (The Batman, Good Time) como Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope; la ganadora del Premio de la Academia Lupita Nyong’o (12 Years a Slave, Us) en un doble papel como Helena de Troya, reina de Esparta, y como su hermana gemela Clitemnestra, reina de Micenas; la dos veces nominada al Premio de la Academia Samantha Morton (In America, Sweet and Lowdown) como Circe, una poderosa hechicera; el ganador del Emmy John Leguizamo (Moulin Rouge!, Romeo + Juliet) como Eumeo, el fiel servidor de Odiseo; la ganadora del Emmy y del Globo de Oro Zendaya (Challengers, saga Dune) como la diosa Atenea; y la ganadora del Premio de la Academia Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Monster) como Calipso, una ninfa inmortal.

Jon Bernthal (The Bear, The Walking Dead) interpreta a Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena de Troya; el nominado al Emmy Himesh Patel (Tenet, Yesterday) da vida a Euríloco, segundo al mando de la tripulación de Odiseo; el ganador del Premio Tony Bill Irwin (Interstellar, Legion) interpreta al Cíclope, un gigante de un solo ojo; el nominado al Premio de la Academia Elliot Page (Inception, Juno) es Sinón, un guerrero griego; el ganador del Emmy Benny Safdie (Oppenheimer, Good Time) interpreta a Agamenón, rey de Micenas; el nominado al Emmy Corey Hawkins (Straight Outta Compton, BlacKkKlansman) da vida a Polibo, uno de los pretendientes de Penélope; y Mia Goth (Frankenstein, Pearl) interpreta a Melanto, sirvienta de la reina Penélope.