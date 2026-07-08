La icónica película de Britney Spears que llegó a HBO Max y marcó a toda una generación en los 2000

HBO Max incorporó en sus estrenos una película que significó el debut protagónico de una de las artistas pop más importantes de comienzos de los 2000: Britney Spears. Con el paso del tiempo, la producción fue revalorizada como un clásico generacional.

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“Crossroads: amigas para siempre”, el drama juvenil protagonizado por Britney, volvió a estar disponible en streaming más de dos décadas después de su estreno en los cines.

La película sigue la historia de Lucy (Britney), Kit (Zoe Saldaña) y Mimi (Taryn Manning), tres amigas que, tras pasar varios años separadas, vuelven a encontrarse al terminar la secundaria.

El reencuentro las lleva a abrir una caja con los sueños y promesas que habían escrito cuando eran niñas, un momento que las impulsa a emprender un viaje por carretera hacia Los Ángeles.

Cada una tiene un motivo diferente para iniciar esa aventura. Lucy busca encontrar a la madre que nunca conoció; Kit intenta descubrir qué quiere realmente para su futuro y Mimi persigue el sueño de triunfar en la música mientras enfrenta un embarazo inesperado.

Durante el recorrido aparecen secretos familiares, decisiones difíciles y situaciones que pondrán a prueba una amistad que parecía haberse perdido para siempre.

El debut cinematográfico de Britney Spears

Estrenada en 2002, la película fue dirigida por Tamra Davis y contó con un guion de Shonda Rhimes, años antes de que la escritora alcanzara fama mundial gracias a series como "Grey's Anatomy" y "Bridgerton".

Para Britney Spears, "Crossroads" representó su primera experiencia como protagonista en la pantalla grande, en el momento de mayor éxito de su carrera musical.

"Crossroads": HBO Max sumó la película protagonizada por Britney Spears. gentileza

Aunque la crítica especializada recibió la película con opiniones mayormente negativas, el público respondió de otra manera. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, el filme recaudó 61,1 millones en todo el mundo.

Con los años, la percepción cambió por completo y la producción comenzó a ser considerada una película de culto para quienes crecieron durante los primeros años del siglo XXI. En 2023 incluso regresó a los cines con funciones especiales y una reedición de su banda sonora que incluyó tres remixes inéditos.