Britney Spears ingresó a rehabilitación por drogas: el episodio que encendió alarmas y cómo está hoy

Britney Spears decidió internarse por voluntad propia en un centro de rehabilitación en Estados Unidos , en medio de un escenario atravesado por recientes conflictos legales. La estrella del pop internacional pidió ayuda profesional luego de ser detenida por conducir bajo los efectos de sustancias .

Dura menos 96 minutos: el thriller francés que muestra los dos lados del delito y arrasa en Netflix

"Cobró 10 millones de dólares por pasar canciones en YouTube": la crítica letal a Justin Bieber por Coachella

Según trascendió en medios internacionales como TMZ, la cantante optó por comenzar un tratamiento enfocado en el consumo problemático de alcohol y drogas.

La medida , aseguran fuentes cercanas, fue tomada tras recomendaciones de su círculo íntimo y con el reconocimiento de la propia Spears de necesitar asistencia profesional.

El ingreso no tendría una duración definida, ya que dependerá de su evolución clínica y de las indicaciones del equipo médico que la acompaña.

Personas del entorno de la artista aseguran que la cantante cuenta con acompañamiento familiar en esta etapa , especialmente de sus hijos, y que se trabaja en un plan integral para sostener su recuperación a largo plazo.

El episodio que reactivó la preocupación por Britney Spears

La decisión se da pocas semanas después de un incidente ocurrido a comienzos de marzo en California. De acuerdo con reportes oficiales, Spears fue detenida en el condado de Ventura tras ser interceptada por conducir de manera errática.

Spears fue detenida en el condado de Ventura tras ser interceptada por conducir de manera errática. Spears fue detenida en el condado de Ventura tras ser interceptada por conducir de manera errática. gentileza

Agentes de la Patrulla de Carretera de California indicaron que el vehículo circulaba a alta velocidad por la autopista 101. Luego de realizarle pruebas en el lugar, la artista fue arrestada bajo sospecha de manejar bajo los efectos de sustancias. Horas más tarde, recuperó la libertad.

A partir de ese hecho, se inició una causa judicial que continúa en curso y ante la cual la cantante deberá presentarse próximamente. En ese contexto, iniciar un tratamiento también podría ser considerado como un gesto favorable dentro del proceso legal.

Antecedentes: una historia atravesada por crisis y exposición

El nuevo paso de Spears se suma a un historial marcado por episodios vinculados a su salud mental y su vida personal. A lo largo de los años, la estrella del pop atravesó distintas crisis que incluyeron internaciones y tratamientos similares.

Uno de los períodos más significativos fue el que se extendió entre 2008 y 2021, cuando estuvo bajo tutela judicial. Durante esos años, su autonomía personal y financiera estuvo limitada, una situación que generó repercusión mundial y dio origen al movimiento #FreeBritney.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

Tras el fin de esa tutela, la artista recuperó el control de sus decisiones, aunque su vida continuó bajo una fuerte exposición mediática. En los últimos tiempos, sus publicaciones en redes sociales y algunos comportamientos públicos volvieron a generar inquietud entre seguidores y allegados.