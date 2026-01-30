Ariana Grande fue víctima del mal uso de Photoshop para revista Vouge: qué dijo sobre el error

La cantante generó gran controversia luego su sesión de fotografias para la revista, donde un evidente error no pasó desapercibido por sus fans.

La revista Vouge publicó una foto de Ariana Grande donde se puede ver que en una mano tiene seis dedos.

La actriz y cantante Ariana Grande atraviesa uno de los mejores momento de su carrera. Luego de lanzar el éxito de la segunda entrega de Wicked, la interprete anunció su próxima gira "The Eternal Sunshine Tour" que iniciará el 6 de junio de 2026 en Oakland, CA. Este evento será el reencuentro con su público tras siete años alejada de los escenarios.

En este contexto, la artista fue elegida para ser la tapa de la edición japonesa de la revista Vogue. Sin embargo, la reciente sesión fotográfica se volvió viral por un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y dejó en evidencia el mal uso de edición y de la herramienta Photoshop.

El error en las fotos de Ariana Grande En una de las imágenes capturadas para la revista de moda, Ariana Grande posa con un sofisticado conjunto floral de Dior y guantes de malla blancos. Al observar de cerca su mano izquierda apoyada contra la pared, los fanáticos notaron un sexto dedo asomando por detrás del meñique.

La situación fue comentada por la cuenta de fans @ourpinkwitchh, que compartió las fotografías,

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @ourpinkwitchh Por su parte, la protagonista de Wicked tomó la situación con humor y respondió el posteo de Instagram: "¡Dios mío, qué emocionante! ¡Llevo tiempo diciendo que necesito más material para empezar un álbum! ¡Gracias por esto!".