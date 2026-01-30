Kanye West pidió disculpas por sus comentarios antisemitas a los que asocia a su trastorno bipolar

Desde sus comienzos en la industria , Kanye West , ahora conocido como Ye, ha generado gran controversia. Sin embargo, en los últimos años ha realizado fuertes declaraciones sexistas, racistas y, especialmente, un discurso antisemita que causó gran repudio a nivel internacional.

El pasado lunes 26 de enero, el rapero publicó una carta abierta de página completa en la edición impresa de The Wall Street Journal. El comunicado, financiado por su marca Yeezy, tiene como objetivo ofrecer disculpas a las personas afectadas por su comportamiento. En la misma, Ye explica sus acciones son derivadas a causa de su trastorno bipolar .

El escrito se titula “A quienes he herido” y en el mismo, el artista reconoció sus palabras y declaraciones antisemitas derivaron en una profunda pérdida de confianza pública. “Algunas de las personas que más quiero, fueron las que peor traté” , escribió West. El músico admitió que sus allegados “soportaron miedo, confusión, humillación y el agotamiento de intentar querer a alguien que a veces era irreconocible”.

Sobre sus fuerte declaraciones en el pasado agregó: “En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y nada me excusa de lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos”.

El rapero admite que desde hace tiempo sufre de trastorno bipolar tipo 1, que habría sido consecuencia de un accidente automovilístico que sufrió en 2002. En incidente comenta que se le rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. “En aquel momento la atención se centró en el daño visible, como la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cabeza, pasó desapercibida. No se realizaron pruebas exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión”.

Sin embargo, en 2023 cuando recibió un diagnóstico sobre las secuelas de aquel trauma.

“Cuando estás en un episodio maníaco no crees estar enfermo. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, aunque en realidad lo estás perdiendo todo”, sostiene el exmarido de Kim Kardashian .

West destaca que la enfermedad no lo dejó ver con claridad: " Te convence de que no necesitas ayuda. Te vuelve ciego, pero convencido de que tienes una visión profunda. Te sientes poderoso, seguro, imparable". Sin embargo, afirma que fue su actual esposa, Bianca Censori, quien lo impulsó a someterse a un tratamiento médico.

Finalmente, el rapero concluyó “No pido simpatía ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro mi camino a casa”.

El polémico historial de Kanye West

A pesar del escrito, las acciones que realizó en el pasado el rapero no son fáciles de olvidar. En mayo de 2025, lanzó de forma independiente el polémico tema titulado “Heil Hitler”, que fue censurado en varios países europeos por sus elogios al nazismo.

tuit kayne west

Otra de las grande polémicas en las que se vio envuelto Ye estalló a partir del lanzamiento de su nueva canción, titulada “Cousins” . A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el rapero de 47 años reveló que mantuvo una relación incestuosa con su primo durante varios años de su niñez.