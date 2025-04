La perturbadora revelación de Kanye West: relató un episodio incestuoso con su primo

"Este es un trauma infantil que no debe tomarse a la ligera. Te amo amigo y siempre aprecio tu vulnerabilidad", escribió un fan. Otro comentó: “Cada día me cuesta más defenderte. ¿Es esto una prueba de fe?”. En contraste, hubo quienes vieron la publicación como una herramienta de promoción , asegurando que West está utilizando el shock como táctica para impulsar el lanzamiento de su disco.

Kanye West y su historia familiar

El primo al que hace referencia West ya había sido mencionado públicamente por el artista en 2018, durante una entrevista con Jimmy Kimmel, donde expresó: "Mi primo está preso por asesinato y lo amo. Hizo algo malo, pero aún lo amo".

En el nuevo tema, además de relatar la experiencia sexual durante la infancia, Kanye también cuestiona los estigmas en torno a la identidad sexual y su relación con la verdad, al cantar: “La gente me dice que me lo llevará a la tumba: 'la verdad te hará libre algún día'. No creo que entiendan que no me atraigan los hombres”.

Esta no es la primera vez que Kanye West utiliza su música como una herramienta de catarsis, pero la crudeza de esta revelación ha elevado el debate público. Entre quienes lo consideran un acto de valentía y quienes lo ven como una exposición innecesaria o irresponsable , el artista sigue generando impacto.

Lo cierto es que, con “Cousins”, Kanye West vuelve a desafiar los límites del arte, la privacidad y la controversia , dejando al mundo dividido entre la admiración por su honestidad brutal y la preocupación por sus implicancias éticas y emocionales.