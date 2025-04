Karina Jelinek sufrió una grave estafa online y advirtió a todos sus seguidores: "Tengo pruebas"

La polémica ocurrió luego de que, según detalló, confiara el manejo de su cuenta a una persona conocida que ya no le responde y desapareció. La situación se volvió insostenible y Jelinek decidió exponer lo sucedido este lunes a través de sus historias de Instagram.

Con este nuevo episodio, la modelo expresó su frustración: “Les quiero comentar lo que me pasó con mi Twitter” , comenzó el mensaje que compartió en un fondo rosa. “Alquilé por un tiempo confiadamente por medio de un conocido, como hacen muchos famosos, y de repente desapareció”.

El comunicado de Karina Jelinek El comunicado de Karina Jelinek.

Además, aseguró que intentó recuperar su cuenta pero no obtuvo respuesta: “Hasta hace más de un mes no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó”. Por eso, lanzó una advertencia: “Voy a tener que denunciar con mis abogados. Tengo pruebas”.

La cuenta @Karijelinek, con casi un millón de seguidores, presenta actualmente una imagen genérica y sin portada, con contenido ajeno a la figura de Jelinek. La modelo pidió ayuda pública para evitar que otras personas sean engañadas por posteos fraudulentos, y reafirmó que no dejará pasar este nuevo atropello.

El deseo de formar familia

Ya en el pasado, había expresado en el programa PH, Podemos Hablar su deseo de formar una familia: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no?”. En ese contexto, remarcó su intención de tener varios hijos. Pero más allá del dinero o de sus seguidores, lo que más lamenta es haber vuelto a depositar su confianza en alguien que no la valoró.