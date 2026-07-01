1 de julio de 2026 - 09:10

La película con 13 nominaciones a los Óscar llega al streaming: cuándo y dónde se estrena

La producción fue cuestionada por la estigmatización cultural que hace de México y de la comunidad transexual.

Llega al streaming: una multipremiada y polémica película ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Llega al streaming: una multipremiada y polémica película ya tiene fecha de estreno en HBO Max

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de generar un intenso debate durante su paso por los cines y la temporada de premios, una de las producciones más comentadas del último año finalmente desembarcará en el streaming. La película, que acumuló reconocimientos internacionales y despertó opiniones divididas entre la crítica y el público, ya confirmó cuándo podrá verse desde casa.

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“Emilia Pérez”, el musical dirigido por Jacques Audiard, que llegará al catálogo de HBO Max el 5 de julio. La película reúne a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz en una historia que combina drama, thriller, crimen y música.

Emilia Pérez
La película

La película "Emilia Pérez" recibió ovaciones en el Festival de Cannes 2024.

Quién es Emilia Pérez

Rita es una abogada talentosa que trabaja para un importante estudio jurídico, pero cuya carrera está marcada por defender a criminales antes que buscar justicia.

Su vida cambia cuando recibe una propuesta inesperada de Manitas del Monte, uno de los jefes de un poderoso cartel mexicano. El narcotraficante le pide ayuda para desaparecer definitivamente y cumplir un sueño que lleva años ocultando: iniciar una nueva vida como mujer bajo el nombre de Emilia Pérez.

Embed - Emilia Pérez Trailer #1 (2024)

A partir de ese punto, la historia se convierte en un recorrido por la identidad, la redención, la culpa y las segundas oportunidades, mezclando secuencias musicales con momentos de fuerte tensión dramática.

Un elenco encabezado por grandes figuras

La película está protagonizada por:

Karla Sofía Gascón como Emilia Pérez; Zoe Saldaña hace de Rita; y Selena Gomez es Jessi. Además, actúa Adriana Paz en el rol de Epifanía.

El reparto también incluye a Edgar Ramírez, Mark Ivanir y Eduardo Aladro, entre otros.

Una de las películas más premiadas y criticadas

Desde su estreno, "Emilia Pérez"se convirtió en una de las producciones más comentadas del circuito internacional.

La película fue reconocida en importantes festivales y ceremonias de premios por su propuesta innovadora, su combinación de géneros y las actuaciones de su elenco. Además, el trabajo de Karla Sofía Gascón marcó un hito al convertirse en una de las interpretaciones más destacadas de la temporada.

El elenco de la polémica y premiada película "Emilia Pérez".
El elenco de la polémica y premiada película

El elenco de la polémica y premiada película "Emilia Pérez".

La producción obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y el galardón a Mejor Actriz, compartido entre Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz. Además, ganó cuatro Globos de Oro, incluidos Mejor Película (Comedia o Musical) y Mejor Película de Habla No Inglesa, y obtuvo dos galardones Oscar: Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original por El Mal.

La producción recibió duras críticas por parte de sectores del público y especialistas, especialmente en México, donde fue cuestionada por su representación del narcotráfico, la violencia y la identidad cultural del país. También hubo debates en redes sociales sobre algunos aspectos de su guion y el tratamiento de sus personajes.

Cuándo se estrena Emilia Pérez en HBO Max

Tras su recorrido por los cines, "Emilia Pérez" estará disponible en HBO Max desde el 5 de julio.

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