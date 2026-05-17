17 de mayo de 2026 - 21:57

Javier Milei abrirá la semana con dos disertaciones sobre macroeconomía e inserción laboral

El mandatario expondrá sobre macroeconomía, empleo y potencial productivo del país en dos actividades públicas organizadas para lunes y martes.

Milei prepara dos conferencias sobre economía y trabajo.

Milei prepara dos conferencias sobre economía y trabajo.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei encabezará esta semana dos actividades públicas centradas en la economía, la macroeconomía y la inserción laboral. La cita del presidente trascendió en medio de la agenda política que prepara el oficialismo de cara al próximo Cabildo Abierto de La Libertad Avanza.

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La primera exposición será este lunes a las 9, aunque desde el entorno presidencial evitaron revelar el lugar exacto donde se desarrollará. Según explicaron, el mandatario busca “sorprender a los estudiantes” con la actividad.

En tanto, el martes 19 de mayo a las 11.30, Milei participará de otro coloquio donde brindará una disertación vinculada a la situación macroeconómica actual, el mercado laboral y el potencial productivo de la Argentina.

Javier Milei
Javier Milei dar&aacute; dos charlas sobre econom&iacute;a y empleo esta semana. (foto archivo)

Javier Milei dará dos charlas sobre economía y empleo esta semana. (foto archivo)

Las actividades previas al acto del 25 de Mayo

Las dos presentaciones se realizarán pocos días antes del Cabildo Abierto de la Libertad, la movilización política impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La convocatoria busca consolidar la estructura territorial oficialista en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro está previsto para el próximo 25 de mayo a las 11 y apunta a reunir representación de los 135 municipios bonaerenses, en coincidencia con el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Milei y sus exposiciones económicas

En las últimas semanas, el presidente mantuvo una fuerte agenda de actividades vinculadas a la promoción económica y financiera del país. A comienzos de mayo, participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Allí expuso ante empresarios y ejecutivos de fondos de inversión internacionales con el objetivo de atraer capitales hacia la Argentina y defender el rumbo económico de su administración.

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