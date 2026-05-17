Javier Milei abrirá la semana con dos disertaciones sobre macroeconomía e inserción laboral

El presidente Javier Milei encabezará esta semana dos actividades públicas centradas en la economía , la macroeconomía y la inserción laboral . La cita del presidente trascendió en medio de la agenda política que prepara el oficialismo de cara al próximo Cabildo Abierto de La Libertad Avanza .

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La primera exposición será este lunes a las 9 , aunque desde el entorno presidencial evitaron revelar el lugar exacto donde se desarrollará. Según explicaron, el mandatario busca “sorprender a los estudiantes” con la actividad.

En tanto, el martes 19 de mayo a las 11.30 , Milei participará de otro coloquio donde brindará una disertación vinculada a la situación macroeconómica actual , el mercado laboral y el potencial productivo de la Argentina .

Las dos presentaciones se realizarán pocos días antes del Cabildo Abierto de la Libertad , la movilización política impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La convocatoria busca consolidar la estructura territorial oficialista en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro está previsto para el próximo 25 de mayo a las 11 y apunta a reunir representación de los 135 municipios bonaerenses, en coincidencia con el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Milei y sus exposiciones económicas

En las últimas semanas, el presidente mantuvo una fuerte agenda de actividades vinculadas a la promoción económica y financiera del país. A comienzos de mayo, participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Allí expuso ante empresarios y ejecutivos de fondos de inversión internacionales con el objetivo de atraer capitales hacia la Argentina y defender el rumbo económico de su administración.