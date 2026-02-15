Las personas que les cuesta despertar por la mañana deben seguir 5 hábitos favorables, según la psicología

Abrir los ojos y sentir que el cuerpo no responde es una experiencia más común de lo que parece. En algunas personas, levantarse implica varios intentos , alarmas repetidas y una sensación de cansancio que no desaparece. Sin embargo, la psicología sostiene que ciertos hábitos al despertar pueden reprogramar esa inercia matutina.

Esto no se trata de técnicas complejas ni rutinas imposibles de realizar. Son acciones breves que, repetidas cada día, envían señales claras al cerebro de que la jornada comenzó. Implementarlas de forma gradual puede transformar la relación con las mañanas y reducir esa resistencia que suele aparecer apenas suena la alarma.

Definir una intención concreta antes de levantarse ayuda a activar los circuitos de motivación del cerebro.

Las personas que no logran levantarse con energía, pueden convertir un momento difícil en un comienzo más enfocado.

El movimiento inmediato, incluso leve, envía una señal fisiológica de activación. Estirarse, caminar por la habitación o realizar ejercicios suaves durante cinco minutos aumenta la circulación sanguínea y ayuda a que el cerebro pase del estado de reposo al de alerta.

Tras varias horas de sueño, el cuerpo necesita reponer líquidos . Beber agua (con o sin limón) al levantarse, contribuye a activar el metabolismo y a despejar la sensación de pesadez.

Incluso una deshidratación leve puede aumentar el cansancio y la dificultad para concentrarse durante las primeras horas del día.

4. Evitar el celular en los primeros minutos

Revisar notificaciones apenas abrir los ojos puede saturar la mente antes de que termine de activarse.

Psicológicamente, la sobrecarga de información temprana aumenta el estrés y dificulta la concentración posterior. Darle al cerebro unos minutos sin estímulos digitales permite un despertar más gradual y menos caótico.

En lugar del teléfono, es ideal enfocarse en acciones físicas o en la planificación mental del día.

5. Ejercitar la mente con un acto simple

Activar la mente con una práctica breve, como respiración consciente, meditación corta o una secuencia básica de yoga, ayuda a sincronizar cuerpo y pensamiento.

Estas actividades estimulan áreas cerebrales relacionadas con la atención y el equilibrio emocional, lo que facilita un despertar más lúcido.

No es necesario dedicar mucho tiempo: incluso unos minutos pueden generar un efecto notable.

Despertarse con facilidad no depende solo de dormir más horas, sino también de cómo se inicia la mañana. Con estos cinco hábitos se puede transformar la experiencia de levantarse con energía y vitalidad.