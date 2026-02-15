15 de febrero de 2026 - 09:10

Las personas que les cuesta despertar por la mañana deben seguir 5 hábitos favorables, según la psicología

Para algunas personas, cada mañana se vuelve una batalla contra el despertador. La psicología propone 5 hábitos matutinos para activar el cuerpo y la mente.

Las personas que no logran levantarse con energía, pueden convertir un momento difícil en un comienzo más enfocado.

Las personas que no logran levantarse con energía, pueden convertir un momento difícil en un comienzo más enfocado.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

Esta conexión emocional entre personas y mascotas fortalece las relaciones humanas y mejora la salud mental.

Las personas que duermen con mascotas en la cama poseen 4 fortalezas, según la psicología

Por Lucas Vasquez
las personas que lavan los platos inmediatamente despues de comer poseen 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que lavan los platos inmediatamente después de comer poseen 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Daniela Leiva

Esto no se trata de técnicas complejas ni rutinas imposibles de realizar. Son acciones breves que, repetidas cada día, envían señales claras al cerebro de que la jornada comenzó. Implementarlas de forma gradual puede transformar la relación con las mañanas y reducir esa resistencia que suele aparecer apenas suena la alarma.

consejos para despertar bien
Las personas que no logran levantarse con energía, pueden convertir un momento difícil en un comienzo más enfocado.

Las personas que no logran levantarse con energía, pueden convertir un momento difícil en un comienzo más enfocado.

1. Ponerse un propósito para el día

Definir una intención concreta antes de levantarse ayuda a activar los circuitos de motivación del cerebro.

  • Desde Sleep Foundation, explican que cuando la mente tiene un objetivo claro (aunque sea pequeño) disminuye la tendencia a permanecer en reposo. No se trata de planificar toda la jornada, sino de elegir una meta alcanzable que dé sentido al inicio del día.
  • Este propósito puede ser tan simple como terminar una tarea pendiente, salir a caminar o avanzar en algo personal. La clave es formularlo en positivo y visualizarlo durante unos segundos antes de incorporarse.

2. Mover el cuerpo durante cinco minutos

El movimiento inmediato, incluso leve, envía una señal fisiológica de activación. Estirarse, caminar por la habitación o realizar ejercicios suaves durante cinco minutos aumenta la circulación sanguínea y ayuda a que el cerebro pase del estado de reposo al de alerta.

  • Psicológicamente, este tipo de acciones precede a la motivación y no al revés.
  • Además, los impulsos físicos reducen la somnolencia acumulada y mejoran el estado de ánimo.

3. Hidratarse apenas al despertar

Tras varias horas de sueño, el cuerpo necesita reponer líquidos. Beber agua (con o sin limón) al levantarse, contribuye a activar el metabolismo y a despejar la sensación de pesadez.

  • Incluso una deshidratación leve puede aumentar el cansancio y la dificultad para concentrarse durante las primeras horas del día.
consejos para despertar bien

4. Evitar el celular en los primeros minutos

Revisar notificaciones apenas abrir los ojos puede saturar la mente antes de que termine de activarse.

  • Psicológicamente, la sobrecarga de información temprana aumenta el estrés y dificulta la concentración posterior. Darle al cerebro unos minutos sin estímulos digitales permite un despertar más gradual y menos caótico.
  • En lugar del teléfono, es ideal enfocarse en acciones físicas o en la planificación mental del día.

5. Ejercitar la mente con un acto simple

Activar la mente con una práctica breve, como respiración consciente, meditación corta o una secuencia básica de yoga, ayuda a sincronizar cuerpo y pensamiento.

  • Estas actividades estimulan áreas cerebrales relacionadas con la atención y el equilibrio emocional, lo que facilita un despertar más lúcido.
  • No es necesario dedicar mucho tiempo: incluso unos minutos pueden generar un efecto notable.
consejos para despertar bien

Despertarse con facilidad no depende solo de dormir más horas, sino también de cómo se inicia la mañana. Con estos cinco hábitos se puede transformar la experiencia de levantarse con energía y vitalidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, por qué la generación que creció sin internet toma decisiones más rápido

Según la psicología, por qué la generación que creció sin internet toma decisiones más rápido

Por Ignacio Alvarado
En un entorno hiperconectado, algunas personas todavía eligen cuándo escuchar.

Las personas que silencian el celular en una conversación poseen 4 rasgos favorables, según la psicología

Por Lucas Vasquez
las personas que siempre llegan mas de 10 minutos tarde, posees 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que siempre llegan más de 10 minutos tarde, posees 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Daniela Leiva
Comprender el significado, cuida la calidad del descanso durante la noche.

Por qué algunas personas se despiertan de noche ante el mínimo ruido, según especialistas

Por Redacción