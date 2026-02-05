5 de febrero de 2026 - 20:15

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

La propuesta apunta a reutilizar materiales de uso cotidiano en casa para fomentar la imaginación con los más chicos.

envases de shampoo
Por Redacción

Reciclar envases de shampoo para convertirlos en juguetes decorativos y funcionales se presenta como una alternativa creativa, económica y sustentable para aprovechar el tiempo libre durante un fin de semana largo con varios feriados, especialmente en fechas como Pascua, cuando muchas familias buscan actividades para compartir en casa con los más chicos.

Así podés reciclar envases de shampoo de distintas formas
Esta propuesta no solo evita gastar dinero en jugueterías, sino que también promueve valores como el reciclaje, la reutilización y el juego creativo. Además, ofrece una actividad ideal para compartir en familia, mantener a los niños entretenidos durante varios días y sumar objetos originales a los espacios de la casa, combinando diversión, aprendizaje y conciencia ambiental.

Materiales necesarios

- Envases de shampoo o botellas plásticas vacías

- Pegamento resistente

- Pintura acrílica o témpera (opcional)

- Trincheta o cuchillo para recortar

- Agua y detergente para limpiar los envases

Reciclaje de envases de shampoo vacíos.
Paso a paso

- Lavar y desinfectar bien los envases de shampoo o botellas plásticas. Dejar secar por completo.

- Retirar las tapas y cortar cada envase por la mitad para obtener piezas de tamaño pequeño y manejable.

- Decidir si se van a pintar los envases o si se utilizará el color original del plástico. En caso de pintar, dejar secar.

- Recortar, a partir de otras botellas plásticas, figuras que simulen ojos, bocas, narices u otros detalles decorativos.

- Presentar las piezas sobre los envases para definir el diseño final de cada juguete.

- Pegar los recortes sobre el envase principal y presionar suavemente para asegurar la adherencia.

- Dejar secar el pegamento el tiempo necesario antes de manipular los juguetes.

Ventajas del proceso

- Permite reutilizar materiales reciclables y reducir residuos.

- No requiere una inversión económica significativa.

- Fomenta la creatividad y la imaginación en niños y adultos.

- Es una actividad simple que se puede realizar en casa y en familia.

- Ofrece juguetes personalizados y decorativos sin recurrir a compras comerciales.

