Torneo Federal A: estelar choque entre Huracán y San Martín, y jornada clave para FADEP

Este domingo, los tres clubes mendocinos intervinientes en el Torneo Federal A afrontarán partidos picantes y muy duros, cada uno con una realidad diferente pero el mismo objetivo: ganar para estar más tranquilo en la tabla de posiciones de la Zona 3.

El Cóndor y el Globo todavía no suman de a tres y ocupan los últimos puestos del grupo , por eso no ven otra alternativa que no sea la victoria. El Chacarero, mientras tanto, rompió el maleficio el pasado fin de semana y ahora quiere ratificarlo dando el golpe fuera de su estadio. Será, con toda seguridad, un día de definiciones.

Fundación Amigos del Deporte dará el puntapié inicial a los encuentros dominicales a las 11 horas, cuando actúe como local de Juventud Unida Unviersitario de San Luis en el estadio de Gutiérrez Sport Club con el arbitraje de Marcos Ignacio Liuzzi.

El equipo dirigido por Diego Pozo mudó su localía al Anselmo Zingaretti debido a que el predio donde juega habitualmente está siendo resembrado para el invierno. Allí buscará cortar con un flojo inicio desde los resultados.

Desde que debutó en la tercera categoría del fútbol argentino, el Rojinegro cosechó una derrota 3 a 0 en el comienzo ante Costa Brava, y dos empates consecutivos frente a Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz, habiendo ya cumplido con la fecha libre. Esto lo dejó en el último lugar, que quiere abandonar a toda costa este fin de semana.

Juventud, mientras tanto, está segundo con 6 puntos. Le sacó una buena igualdad a San Martín en el debut, y luego hilvanó un triunfazo 2 a 0 ante Huracán, y empates contra Costa Brava y Deportivo Rincón. Invicto ante los mendocinos, quiere estirar esta condición en la cancha del Celeste.

Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín chocan en un duelo distinto:

Federal A La última vez que se vieron las caras fue el 24 de agosto del 2025, en una tibia igualdad 0 a 0 en el Este. Prensa ACSM

Es cierto que técnicamente no es uno de los clásicos del fútbol mendocino. Pero es innegable que la pica entre ambos ha ido en aumento desde que comenzaron a coincidir cada vez más en los torneos de ascenso. Así, construyeron una rivalidad particular que tendrá otro capítulo este domingo.

Y no será cualquier partido, ya que resulta clave para las aspiraciones de los dos de pelear bien alto, especialmente por el lado del Globo que todavía no pudo ganar desde el arranque del año.

El elenco de Sergio Arias acumula empates ante Argentino de Monte Maíz, Cipoletti y Atenas de Río Cuarto, y una derrota que no mereció ante Juventud Unida en San Luis. Así, arriba a este duelo con un único resultado valedero antes de cumplir con la fecha libre: la victoria. Cualquier otro marcador será visto de reojo en Las Heras, donde buscan ser protagonistas.

El Chacarero de Christian Corrales atraviesa otro presente. Tras un durísimo empate con Juventud en el inicio, perdió categóricamente ante Cipoletti en Río Negro. Pero cuando las dudas comenzaban a surgir, un buen y merecido triunfo ante Atenas de Río Cuarto en La Guarida cambió el semblante.

Ahora, sin la presión por obtener ese primer resultado positivo, intentará llevarse algún dividendo desde la siempre complicada cancha de Huracán, donde sólo pudo ganar en una ocasión por torneos federales.

El choque será este domingo desde las 15 horas en el General San Martín, sólo con público local. El árbitro designado para impartir justicia es Mauricio Martín, de Tucumán.