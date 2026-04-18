Se presentó oficialmente la Primera Nacional Juvenil, donde participará un club mendocino

En la sede de la Liga Mendocina de fútbol, con la presencia de dirigentes de los clubes intervinientes, se realizó la presentación oficial del Campeonato de Divisiones Juveniles de Primera Nacional 2026 , organizado por la Asociación del Fútbol Argentino . En dicha competencia participará la institución mendocina FADEP.

El acto contó con la presencia del presidente del Departamento Infanto Juvenil de AFA , Dante Majori; el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Diego Reyes; y el coordinador general de FADEP, Carlos Gil, en representación del club mendocino que forma parte del certamen.

También estuvieron presentes Guido Fernández Marshall, Sebastián Domed, Facundo Villaronga, Liliana Luna y David Velardez, integrantes de la mesa directiva de Juveniles de Primera Nacional. Asimismo, participaron Fernando Carrera, Carlos Castro, Andrés Nicosia, Juan Rosales y Giuliana Diaz, miembros de la Comisión Directiva de la Liga Mendocina; la subgerenta María Suraci; y el presidente del Infanto Juvenil de la Liga, Patricio Aguilera.

En primera instancia, el presidente de la Liga Mendocina, Diego Reyes , dio la bienvenida a todos los presentes y expresó su orgullo por haber sido elegidos como sede de inicio y lanzamiento oficial de esta competencia nacional, destacando además la labor de todos los integrantes de la mesa.

A continuación, Dante Majori señaló: “Estamos en el inicio del segundo torneo juvenil en importancia a nivel nacional. Hemos elegido esta liga y este partido para dar el puntapié inicial 2026 porque destacamos la enorme labor social y deportiva que se está realizando en la provincia y en el club FADEP. Agradezco a Sebastián Torrico, quien nos ha abierto las puertas de su club para este encuentro”.

Además, agregó: “Vamos a premiar el Fair Play, a seguir implementando la Tarjeta Verde y a destacar valores que tanto necesitamos recuperar como sociedad. Hoy tenemos a la Selección Nacional campeona del mundo y a la Sub 20 subcampeona del mundo, y no es casualidad. Es fruto del enorme trabajo formativo que se viene realizando. Esto tiene que ver con el compromiso de cada dirigente a lo largo y a lo ancho de las distintas ligas del país. Agradezco el compromiso de cada profesor, de cada técnico, de cada chico, de cada coordinador y de toda la gente que trabaja para que, cada fin de semana, miles de chicos estén jugando al fútbol formativo”.

En este sentido, Majori profundizó sobre la implementación de esta iniciativa: “La Liga Mendocina fue pionera en el interior del país en implementar la Tarjeta Verde y hoy es una herramienta que no requiere inversión económica, más que una cartulina de color verde, pero que tiene un enorme valor para bajar los niveles de violencia y promover valores dentro de la cancha. Nos ha pasado en las entregas de distinciones a fin de año, cuando otorgamos copas y medallas, que algunos chicos se llevan la Tarjeta Verde, y más de un coordinador nos ha comentado que ahora los chicos ‘compiten’ por quién se la lleva, en reconocimiento al buen comportamiento dentro de la cancha”.

El Torneo de Juveniles de Primera Nacional, cuyo puntapié inicial será este sábado 18 de abril en Mendoza, en cancha de FADEP, se disputa desde el año 2017. Se ha consolidado como una competencia pionera a nivel mundial por su inclusión y por brindar oportunidades a jóvenes de todo el país, alcanzando un nivel de excelencia deportiva sin precedentes para el fútbol latinoamericano.

Así se jugará la Primera Nacional de Juveniles:

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La competencia se disputará en dos zonas: Metropolitana e Interior. Por Mendoza, el representante es FADEP, que integra la Zona Interior. El equipo que resulte ganador tras el sistema de todos contra todos, a 22 fechas (ida y vuelta), se consagrará campeón del Primer Torneo 2026 de la Primera Fase – Torneo Interior.

Para la segunda parte del año, el torneo se dividirá en Zona A y Zona B. FADEP integrará la Zona A, compuesta por siete equipos: Camioneros (Córdoba), Colón (Colonia Caroya, Córdoba), Juventud Unida (San Luis), Jorge Newbery (San Luis), Las Palmas (Córdoba) y Racing (Córdoba). Se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda. Los ganadores de cada zona disputarán la final del Segundo Torneo de la Primera Fase.

El ganador del Primer Torneo y el del Segundo Torneo avanzarán a la Segunda Fase, en la que se enfrentarán los ganadores de cada categoría a partido único, en estadio a determinar por AFA. En caso de empate, se definirá por penales. Los vencedores de estas finales se consagrarán campeones de la Fase Interior (en cada categoría) y accederán a la Fase Final.

En la Fase Final se enfrentarán a los ganadores de la Fase Metropolitana. Todo el desarrollo de la competencia se llevará a cabo durante el año 2026.

Equipos participantes por zona

Juveniles Primera Nacional – Zona Metropolitana

Primera Nacional (18): Acassuso, Agropecuario, Almagro, All Boys, Almirante Brown, Atlanta, Chacarita Juniors, Colegiales, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Estudiantes, Los Andes, Midland, Nueva Chicago, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

Primera B (9): Arsenal F.C., Brown, Comunicaciones, Defensores Unidos, Deportivo Merlo, Flandria, Talleres (R.E.), UAI Urquiza y Villa Dálmine.

Juveniles Primera Nacional – Zona Interior

Alumni (Villa María, Córdoba), Camioneros (Córdoba), Colón (Colonia Caroya, Córdoba), FADEP (Mendoza), Juventud Unida (San Luis), Jorge Newbery (San Luis), Las Palmas (Córdoba), 9 de Julio (Rafaela), Patronato (Paraná), Racing (Córdoba) y Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba).