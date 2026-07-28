Insólito: Andrea Pirlo no dirigirá a Italia por su contrato con una casa de apuestas rusa y Paolo Maldini analiza renunciar

El exmediocampista dejó de ser candidato a entrenador tras la polémica por su vínculo con una casa de apuestas rusa. La decisión desató una crisis interna que también pone en duda la continuidad de Paolo Maldini como director deportivo.

Andrea Pirlo confirmó este lunes que ya no es candidato para dirigir al seleccionado nacional. Una fuerte controversia por su vínculo comercial con la casa de apuestas rusa Fonbet, de la cual es embajador global, terminó por sacarlo de la carrera por el puesto de entrenador principal.

La noticia se conoció a través de un mensaje en las redes sociales del campeón del mundo en 2006. El profesional explicó que su relación con la empresa extranjera está vinculada exclusivamente a su trabajo técnico en el Dubai United de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la presión política interna resultó determinante para frenar su nombramiento.

Distintos sectores cuestionaron que el futuro responsable del equipo nacional mantuviera contratos vigentes con una compañía de origen ruso. Esta postura se fundamenta en el apoyo diplomático prestado en el contexto de la guerra en Europa del Este. Pirlo negó cualquier connotación política en su acuerdo y defendió su derecho a cumplir compromisos comerciales previos.

La crisis interna en Italia y la posible renuncia de Paolo Maldini El descarte de Pirlo profundiza la inestabilidad de la Federación Italiana de Fútbol. El exmediocampista era la apuesta principal del director deportivo Paolo Maldini para iniciar una renovación generacional en la Azzurra. Tras solo 16 días en su cargo, Maldini estaría considerando su renuncia debido al manejo institucional de esta polémica.

La búsqueda de un técnico se ha vuelto una tarea compleja para una selección que acumula fracasos históricos. Antes de considerar a Pirlo, la federación contactó a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, pero ambos rechazaron el ofrecimiento. El país busca ahora a su cuarto seleccionador en apenas cuatro años, tras los ciclos de Luciano Spalletti y Gennaro Gattuso.