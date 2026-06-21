Bélgica e Irán terminaron empatando sin goles en California

En el marco de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y por el emparejamiento "G" en el SoFi Stadium de Los Angeles, bajo el arbitraje del neuquino Darío Herrera, los seleccionados nacionales de Irán y Bélgica empataron cero a cero..

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El debut de ambos, en el Mundial 2026, no fue el mejor, debiendo conformarse con magros empates ante Nueva Zelanda y Egipto. Por eso, las fichas estuvieron puestas en abrochar un triunfo que permita a cualquiera de los dos contrincantes, soñar con clasificar a los duelos de eliminación directa. Se esperaba un duelo parejo, pero esto último no fue posible, porque Bélgica fue mucho más que su rival de turno.

Bélgica comenzó mejor, que su rival de turno en el ida y vuelta. Los europeos manejaron los hilos y las acciones de peligro durante casi quince minutos. Durante ese tiempo el partido fue un monólogo de los hombre de camiseta Roja. Con el transcurrir de los minutos la figura del arquero iraní Alireza Beiranvand fue clave para contener el ímpetu de Romelu Lukako y compañía, que hicieron del manejó de la número cinco a perfección su arma preferida.

Mundial 2026. Maxim De Cuyper de Bélgica y Ali Nemati de Irán en un pasaje del partido entre las selecciones belga e Iraní correspondiente al Grupo G

En Bélgica, el "diez" Trossard fue uno de los más incisivos y cerca de los diez minutos de juego junto a sus coequipers De Kuyper y Tielemans idearon una jugada, que por muy poco no culminó en el primer gol de Bélgica.

En la primera llegada a fondo de los asiáticos al cuarto de hora, Kanaani sacó un bombazo que fue bien neutralizado por el arquero europeo.

A estas alturas, De Bruyne y Tielemans eran una pesadilla para el sector derecho y los iraníes optaron por poblar la retaguardia y esperar el error ajeno para salir en contragolpe.

En la única oportunidad que tuvo Irán, cerca de la media hora y en una jugada de laboratorio, un tiro libre terminó siendo un pase corto de Taremi hacia Hajsafi, el "tres" iraní disparó casi recto y descolocó al arquero Courtois. Gol y a otra cosa, pero el tanto fue invalidado. Así, que todo siguió cero a cero.

No podemos decir que a Bélgica le faltaron ganas, porque Lokaku incluso se ganó una tarjeta amarilla por pasarse de ímpetu. El "Nueve" rojo careció de un acompañante, además no estuvo fino en la definición, y ahí estuvo una de las fallas de los europeos, que sin dudas fueron mucho más que su rival de turno en los primeros 45 minutos

Belgi e iri Mohammad Mohebi de Irán y Nathan Ngoy de Bélgica se dicen cosas durante el partido de su grupo, que se jugó en California. El "25" de los Rojos fue expulsado en el complemento. EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

¿Y en el segundo tiempo?

En el complemento, los primeros momentos, Irán salió con todo. Cerca de los cuatro minutos, Mehdi Taremi estuvo cerca de quebrar el cero a cero, pero otra vez Thibaut Courtois estuvo maravilloso y ahogó el grito de gol del delantero asiático.

Después, todo se pareció al segundo tiempo. El cuarteto belga compuesto por Youri Tieleman, Maxim De Cuyper, Leandro Trossard (lo mejor de Bélgica) más Kevin De Bruyne hicieron y deshicieron en la cancha, pero el problema es que presionaban y llegaban en forma impecable, pero no había un jugador que tradujera en goles esa superioridad futbolística.

Para rematarla, el DT de los Rojos: Rudi García sacó a Romelu Lukaku y ahí, si bien Bélgica continuó con la tenencia del balón, no pudo llegar al gol. Los europeos a los 20 minutos se quedaron con un hombre menos, porque Nathan Ngoy fue expulsado en su mejor momento.

Por el lado de Irán fue un equipo muy limitado, solo tuvo a Mehdi Taremi intentando hacer algo arriba y es verdad que, sobre todo en el segundo tiempo, complicó a Courtois, pero con intentonas aisladas. Este empate los hinchas de Irán se lo deben al arquero Alireza Berianvand, que fue la figura de su selección.

Minuto a minuto y estadísticas de Bélgica - Irán: