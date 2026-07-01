Robótica: son estudiantes mendocinos, crearon a un "Mostro" y buscan ayuda para competir en México

Febrero de 2026. Mientras la mayoría de los adolescentes aprovechaba el verano para descansar, disfrutar de la pileta y del ocio, cinco estudiantes de la escuela técnica Ingeniero Gabriel Del Mazo 4-020 le daban vida a "El Mostro". Se trata del robot que pensaron, diseñaron y crearon para participar de la First TECH 2026, evento de robótica que tuvo su instancia regional ese mes en Mendoza.
"El Mostro" y sus creadores fueron uno de los cinco equipos argentinos que resultaron seleccionados para participar de la instancia premier de este certamen internacional de robótica y que tendrá lugar del 23 al 25 de julio en la Ciudad de México. Y ahora necesitan ayuda para poder costear los pasajes al país de América del Norte.
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Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México
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Se trata del "Team Dinamita #34141", integrado por Agustín Carrizo, Joshua Flores, Thiago Gatica, Ivo Simón y Valentín Ponti, todos alumnos de cuarto y quinto año de las modalidades de Electrónica y Automotriz. Los cinco estudiantes viajarán a México junto a "El Mostro" y el profesor Pablo Caballero, quien los acompaña desde el comienzo del proyecto, cuando los cinco adolescentes pasaban tardes enteras rodeados de motores, cables, ruedas, herramientas y piezas de MDF para materializar a su creación.
"Es la competencia más grande a nivel internacional. Vamos a ir a competir en la parte de robótica. El robot tiene que absorber unas pelotas que están en la arena y embocarlas en un 'goal'. Es como básquet", explicó Agustín. Y agregó que lo que necesitan es sponsoreo para poder cumplir este sueño. Por ello están recolectando fondos por medio del alias rb.del.mazo, a nombre del profesor Pablo Caballero.
De un taller escolar a una competencia internacional
La historia del "Team Dinamita" comenzó a principios de este año, cuando los estudiantes recibieron el kit de robótica para participar en el programa First Tech Challenge, una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo. Por primera vez, la instancia regional tuvo lugar en Mendoza.
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Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México
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Con motores, ruedas y componentes básicos, los jóvenes pusieron manos a la obra dentro del taller de robótica que tienen en el establecimiento. Era febrero, pleno receso de verano, pero eso no los detuvo ni les impidió arrancar cada mañana a las 8.
"En menos de un mes armamos el robot base", reconocen. Para completar el desarrollo utilizaron materiales disponibles en la escuela y otros elementos que encontraban y tenían a mano. Así nació "El Mostro".
A medida que avanzaba el proyecto, las jornadas de trabajo se multiplicaron. Ajustes mecánicos, programación, pruebas y modificaciones formaron parte de una rutina a la que se acostumbraron. Así llegaron a fines de febrero con su creación a la instancia nacional del First Tech Challenge, disputada en el deportivo Poliguay (Guaymallén).
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El "Team Dinamita" quedó entre los entre los equipos seleccionados de Mendoza para representar a Argentina en la etapa internacional, junto a otros equipos de las escuelas Tomas Alva Edison, el Colegio del Carmen (San Rafael) y la Pablo Nogués. El quinto pasajero argentino será una escuela de Buenos Aires.
Cómo funciona "El Mostro"
Después de obtener la clasificación en el campeonato nacional, el equipo siguió perfeccionando a "El Mostro" para llegar en las mejores condiciones al certamen.
El dispositivo está diseñado para realizar tareas complejas de manera autónoma y controlada. Puede recoger pelotas de distintos colores, clasificarlas según sus características y luego impulsarlas hacia diferentes receptáculos. Por medio de un código QR se puede indicar el color de la pelota que debe recoger.
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Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México
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Cada movimiento requiere una combinación de programación, sensores, sistemas mecánicos y estrategias diseñadas por los propios estudiantes. Y el robot ya está terminado y listo para competir.
Próximo desafío: conseguir los fondos
Aunque la clasificación ya está asegurada, el viaje todavía depende de un factor fundamental y que es el financiamiento. Los estudiantes tienen resuelta la estadía y buena parte de la logística en México, pero necesitan reunir el dinero para los pasajes aéreos.
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Cada boleto ronda los 1.300 dólares y deben viajar seis personas (los cinco estudiantes y el profesor que los acompaña). Por ello comenzaron a organizar rifas y distintas actividades solidarias dentro de la escuela para recaudar fondos. Sin embargo, el monto a reunir sigue siendo elevado.
El objetivo es, entonces, conseguir empresas, instituciones o particulares que quieran colaborar con el proyecto y ayudar a que los jóvenes puedan representar a Mendoza y al país en el certamen internacional.
Quienes quieran contactarse con el equipo pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, Team Dinamita, o comunicarse con el profesor Pablo Caballero al correo [email protected] o al teléfono 2615706877. El 20 de julio los mendocinos deberían estar viajando con destino a México.