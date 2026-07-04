4 de julio de 2026 - 20:26

Brasil busca los cuartos de final ante la Noruega de Erling Haaland: horario, transmisión en vivo, formaciones

El equipo de Carlo Ancelotti enfrenta a los Nórdicos este domingo a las 17 horas en el MetLife Stadium de New Jersey.

Brasil busca los cuartos de final ante la Noruega de Erling Haaland

Brasil busca los cuartos de final ante la Noruega de Erling Haaland

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Brasil y Noruega protagonizarán el plato fuerte del domingo en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 17 horas y bajo el arbitraje de Ismail Elfath, el elenco de Carlo Ancelotti y el de Erling Haaland se verán las caras en el MetLife de New Jersey. Promesa de partido grande.

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El cuadro de Sudamérica está lleno de confianza. Fue de menor a mayor, y mostró un crecimiento destacado desde su debut en la Copa del Mundo. Así, logró meterse primero de su grupo y luego vencer 2 a 1 al ordenado y complicado Japón, que estuvo a escasos minutos de llevarlo al tiempo suplementario. Los goles de Casemiro y el de Gabriel Martinelli a los 5 minutos del agregado le otorgaron el pase a la siguiente ronda.

Brasil festeja el pase a octavos.

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Con el ánimo elevado, Brasil buscará abrochar la clasificación a cuartos de final, que le permita seguir peleando para arrebatarle la corona a su máximo rival: la Selección Argentina. Para este duelo, el DT mandará de titular a Matheus Cunha para acompañar a Rayan, Martinelli y Vinicius en la faceta ofensiva, relegando a Neymar Junior al banco de los suplentes.

Su rival es Noruega, que cumple con una gran actuación bajo la tutela de Stale Solbakken como entrenador, y Erling Haaland como goleador y emblema. El delantero es uno de los máximos goleadores del certamen, y empuja a su equipo a hacer historia en cada presentación. Pero no está solo, debido a que cuenta con una generación dorada que incluye a Pedersen, Martin Odegaard, y Alexander Sorloth.

Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de Noruega ante Costa de Marfil.

Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de Noruega ante Costa de Marfil.

Cabe destacar que el que resulte vencedor de este duelo enfrentará en cuartos de final al ganador de México - Inglaterra, que se medirán este domingo por la noche en el Estadio Azteca.

Probables formaciones de Brasil - Noruega:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Martinelli, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken

Datos del partido:

Estadio: MetLife Stadium de New Jersey

Árbitro: Ismail Elfath

Hora: 17

TV: DSports, Telefé, Disney +

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Noruega:

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