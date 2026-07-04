Brasil busca los cuartos de final ante la Noruega de Erling Haaland: horario, transmisión en vivo, formaciones

Brasil y Noruega protagonizarán el plato fuerte del domingo en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 17 horas y bajo el arbitraje de Ismail Elfath, el elenco de Carlo Ancelotti y el de Erling Haaland se verán las caras en el MetLife de New Jersey. Promesa de partido grande.
El cuadro de Sudamérica está lleno de confianza. Fue de menor a mayor, y mostró un crecimiento destacado desde su debut en la Copa del Mundo. Así, logró meterse primero de su grupo y luego vencer 2 a 1 al ordenado y complicado Japón, que estuvo a escasos minutos de llevarlo al tiempo suplementario. Los goles de Casemiro y el de Gabriel Martinelli a los 5 minutos del agregado le otorgaron el pase a la siguiente ronda.
Brasil festeja el pase a octavos.
EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Con el ánimo elevado, Brasil buscará abrochar la clasificación a cuartos de final, que le permita seguir peleando para arrebatarle la corona a su máximo rival: la Selección Argentina. Para este duelo, el DT mandará de titular a Matheus Cunha para acompañar a Rayan, Martinelli y Vinicius en la faceta ofensiva, relegando a Neymar Junior al banco de los suplentes.
Su rival es Noruega, que cumple con una gran actuación bajo la tutela de Stale Solbakken como entrenador, y Erling Haaland como goleador y emblema. El delantero es uno de los máximos goleadores del certamen, y empuja a su equipo a hacer historia en cada presentación. Pero no está solo, debido a que cuenta con una generación dorada que incluye a Pedersen, Martin Odegaard, y Alexander Sorloth.
Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de Noruega ante Costa de Marfil.
EFE/ Carlos Ramirez
Cabe destacar que el que resulte vencedor de este duelo enfrentará en cuartos de final al ganador de México - Inglaterra, que se medirán este domingo por la noche en el Estadio Azteca.
Probables formaciones de Brasil - Noruega:
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Martinelli, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken
Datos del partido:
Estadio: MetLife Stadium de New Jersey
Árbitro: Ismail Elfath
Hora: 17
TV: DSports, Telefé, Disney +
Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Noruega: