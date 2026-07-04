Brasil busca los cuartos de final ante la Noruega de Erling Haaland: horario, transmisión en vivo, formaciones

El equipo de Carlo Ancelotti enfrenta a los Nórdicos este domingo a las 17 horas en el MetLife Stadium de New Jersey.

Brasil y Noruega protagonizarán el plato fuerte del domingo en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 17 horas y bajo el arbitraje de Ismail Elfath, el elenco de Carlo Ancelotti y el de Erling Haaland se verán las caras en el MetLife de New Jersey. Promesa de partido grande.

El cuadro de Sudamérica está lleno de confianza. Fue de menor a mayor, y mostró un crecimiento destacado desde su debut en la Copa del Mundo. Así, logró meterse primero de su grupo y luego vencer 2 a 1 al ordenado y complicado Japón, que estuvo a escasos minutos de llevarlo al tiempo suplementario. Los goles de Casemiro y el de Gabriel Martinelli a los 5 minutos del agregado le otorgaron el pase a la siguiente ronda.

Brasil festeja el pase a octavos. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Con el ánimo elevado, Brasil buscará abrochar la clasificación a cuartos de final, que le permita seguir peleando para arrebatarle la corona a su máximo rival: la Selección Argentina. Para este duelo, el DT mandará de titular a Matheus Cunha para acompañar a Rayan, Martinelli y Vinicius en la faceta ofensiva, relegando a Neymar Junior al banco de los suplentes.

Su rival es Noruega, que cumple con una gran actuación bajo la tutela de Stale Solbakken como entrenador, y Erling Haaland como goleador y emblema. El delantero es uno de los máximos goleadores del certamen, y empuja a su equipo a hacer historia en cada presentación. Pero no está solo, debido a que cuenta con una generación dorada que incluye a Pedersen, Martin Odegaard, y Alexander Sorloth.

Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de Noruega ante Costa de Marfil. EFE/ Carlos Ramirez Cabe destacar que el que resulte vencedor de este duelo enfrentará en cuartos de final al ganador de México - Inglaterra, que se medirán este domingo por la noche en el Estadio Azteca.