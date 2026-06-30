Francia goleó a Suecia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

Francia ratificó su candidatura al título al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por los 16avos de final del Mundial 2026. Con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps mostró una clara superioridad durante todo el encuentro y selló su clasificación a los octavos de final.
En la próxima ronda, el conjunto francés se enfrentará a Paraguay, que dio la sorpresa al eliminar a Alemania en la definición por penales. Partido se disputará el próximo sábado.
Desde el pitazo inicial, el campeón del mundo en Francia 1998 y Rusia 2018 monopolizó la posesión y generó las mejores situaciones. Incluso pudo abrir el marcador mucho antes: Mbappé tuvo un gol anulado por posición adelantada, mientras que el propio delantero y Michael Olise estrellaron remates en los postes. Suecia, en cambio, apenas inquietó con acciones aisladas y solo sobre el cierre del primer tiempo dispuso de una ocasión clara que desperdició con un remate desviado.
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Dembelé y Mbappé celebran el gol del delantero que sumó su sexto gol en el campeonato.
EFE
Segundo de Francia
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Los suecos aguantaron prácticamente un tiempo
La resistencia sueca se quebró a los 45 minutos. Mbappé recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor con un enganche y definió con un potente derechazo para establecer el 1-0. El delantero celebró el tanto abrazando a Didier Deschamps, quien atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre.
En el complemento, Francia mantuvo la intensidad y liquidó rápidamente el encuentro. A los siete minutos, una mala salida de Suecia fue aprovechada por Michael Olise, quien asistió con precisión a Bradley Barcola para que definiera y ampliara la ventaja.
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Mbappé y Olise, las grandes figuras del conjunto francés
Los galos continuaron dominando y, a los 28 minutos, Olise volvió a ser determinante con otro pase filtrado para Mbappé. El delantero del Real Madrid definió con categoría para marcar su segundo gol de la tarde y sentenciar el 3-0 definitivo. Con ese doblete, quedó a solo un tanto de igualar a Lionel Messi como uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.
Suecia nunca encontró respuestas futbolísticas para revertir el desarrollo del partido. El arquero Jacob Widell Zetterström evitó una goleada aún mayor con varias intervenciones decisivas ante remates de Lucas Digne, Adrien Rabiot, Olise y el propio Mbappé.
Soltura y dominio
Con un rendimiento convincente, Francia confirmó su condición de favorita y ahora buscará un lugar en los cuartos de final cuando enfrente a Ecuador, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la próxima instancia del Mundial 2026.
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Suecia, regularidad y un desafío mayor
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Kylian Mbappé y compañía en la previa al partido frente a Suecia.
EFE
Francia vs Suecia - Minuto a minuto