Francia goleó a Suecia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

Francia ratificó su candidatura al título al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por los 16avos de final del Mundial 2026. Con dos goles d e Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola, e l seleccionado dirigido por Didier Deschamps mostró u na clara superioridad durante todo el encuentro y selló su clasificación a los octavos de final.

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

En la próxima ronda, el conjunto francés se enfrentará a Paraguay, que dio la sorpresa al eliminar a Alemania en la definición por penales. P artido se disputará el próximo sábado.

Desde el pitazo inicial, el campeón del mundo en Francia 1998 y Rusia 2018 monopolizó la posesión y generó las mejores situaciones. Incluso pudo abrir el marcador mucho antes: Mbappé tuvo un gol anulado por posición adelantada, mientras que el propio delantero y Michael Olise estrellaron remates en los postes. Suecia, en cambio, apenas inquietó con acciones aisladas y solo sobre el cierre del primer tiempo dispuso de una ocasión clara que desperdició con un remate desviado.

La resistencia sueca se quebró a los 45 minutos. Mbappé recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor con un enganche y definió con un potente derechazo para establecer el 1-0. El delantero celebró el tanto abrazando a Didier Deschamps, quien atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre.

¡FRANCIA AMPLIÓ LA VENTAJA! A los 53', Barcola puso el 2-0 ante Suecia. pic.twitter.com/n2C4RyAZMT

Dembelé y Mbappé celebran el gol del delantero que sumó su sexto gol en el campeonato.

En el complemento, Francia mantuvo la intensidad y liquidó rápidamente el encuentro. A los siete minutos, una mala salida de Suecia fue aprovechada por Michael Olise, quien asistió con precisión a Bradley Barcola para que definiera y ampliara la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072081612745891840&partner=&hide_thread=false El festejo de gol de los jugadores de Francia junto a Deschamps, quien sufrió el fallecimiento de su madre hace algunos días. pic.twitter.com/5XAwU6YQwD — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Mbappé y Olise, las grandes figuras del conjunto francés

Los galos continuaron dominando y, a los 28 minutos, Olise volvió a ser determinante con otro pase filtrado para Mbappé. El delantero del Real Madrid definió con categoría para marcar su segundo gol de la tarde y sentenciar el 3-0 definitivo. Con ese doblete, quedó a solo un tanto de igualar a Lionel Messi como uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Suecia nunca encontró respuestas futbolísticas para revertir el desarrollo del partido. El arquero Jacob Widell Zetterström evitó una goleada aún mayor con varias intervenciones decisivas ante remates de Lucas Digne, Adrien Rabiot, Olise y el propio Mbappé.

Soltura y dominio

Con un rendimiento convincente, Francia confirmó su condición de favorita y ahora buscará un lugar en los cuartos de final cuando enfrente a Ecuador, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la próxima instancia del Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072075615159648596&partner=&hide_thread=false ¡FRANCIA SE PUSO EN VENTAJA ANTES DEL ENTRETIEMPO! A los 45’, Mbappé anotó el 1-0 frente a Suecia. pic.twitter.com/EP27PEP2l3 — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072069336517259704&partner=&hide_thread=false ¡EL ANULADO A MBAPPÉ!



A los 19' del primer tiempo, el capitán de Francia marcó este gol que terminó siendo anulado por offside. pic.twitter.com/zkBCbRuZQA — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072071469710893454&partner=&hide_thread=false ¡EL PALO SALVÓ A SUECIA!



Mbappé tuvo la chance de abrir el marcador, pero su remate se estrelló en el poste derecho de Zetterström. pic.twitter.com/UMualEKSGB — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072072865130639367&partner=&hide_thread=false ¡OTRO PALO LE NEGÓ EL GOL A FRANCIA!



Olise realizó una gran pirueta y su remate se estrelló en el poste izquierdo de Zetterström. El encuentro entre Los Galos y Suecia por los 16vos. de final sigue 0-0. pic.twitter.com/t2x7yJcNim — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Suecia, regularidad y un desafío mayor

499ee2391ba0f42c4f2d50dab64a7dfb1f2859f9w Francia vs Suecia EFE

46b3d3d8eba26d16ba64ee80f93a1b2684f9b397w Kylian Mbappé y compañía en la previa al partido frente a Suecia. EFE

Francia vs Suecia - Minuto a minuto