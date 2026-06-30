30 de junio de 2026 - 00:22

Gustavo Alfaro, entre la épica y la convicción tras la hazaña de Paraguay

El entrenador argentino celebró la histórica clasificación ante Alemania en el Mundial 2026 y dejó un mensaje cargado de filosofía, identidad y orgullo por su equipo.

El entrenador argentino emocionado tras el triunfo y clasificación se abraza con sus jugadores.&nbsp;

El entrenador argentino emocionado tras el triunfo y clasificación se abraza con sus jugadores. 

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Paraguay escribió una de las páginas más inesperadas del Mundial al eliminar a Alemania por penales, en un duelo de tensión absoluta que terminó consagrando al conjunto guaraní tras 120 minutos de resistencia y una definición desde los doce pasos que quedó para la historia.

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Por Redacción Deportes
El arquero de San Lorenzo fue la gran figura de la histórica clasificación de Paraguay, porque atajó dos penales en la definición y selló la eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial.

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Desde el inicio, eligió el tono. Citó a Aristóteles para hablar de la esperanza como “el sueño del hombre despierto” y reforzó una idea que atraviesa su discurso: la certeza de que “los imposibles no existen”.

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Una idea antes del partido

Alfaro reconstruyó también el vestuario previo al encuentro. Les pidió a sus jugadores una imagen concreta: “26 guerreros abrazados cantando el himno”, incluso con la ausencia de Diego Gómez, suspendido, pero presente desde el palco. El mensaje, según explicó, fue claro: salir a la cancha con la convicción de que podían transformarse en protagonistas de una historia mayor.

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Gustavo Alfaro
El técnico de la Albirroja reivindicó el método, el origen y la resiliencia de su plantel tras una victoria que paralizó a Paraguay.

El técnico de la Albirroja reivindicó el método, el origen y la resiliencia de su plantel tras una victoria que paralizó a Paraguay.

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La identidad como bandera

El entrenador, que suele definirse a sí mismo como parte de los “cazadores de utopías imposibles”, volvió a apoyarse en esa idea para explicar el triunfo.

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Paraguay, dijo, no compite desde las mismas condiciones que otras potencias. Pero sí desde una identidad que considera innegociable: el esfuerzo, la resistencia y la capacidad de sostenerse en los momentos límite.

“Venimos de la tierra colorada”, explicó, en referencia al origen simbólico de la camiseta. Y agregó que el equipo representó exactamente ese lugar de pertenencia.

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Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.&nbsp;

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

“La victoria más grande de mi carrera”

Alfaro no dudó al dimensionar el triunfo. Lo definió como el más importante de su trayectoria como entrenador y aseguró que se quedó en el campo simplemente para absorber el momento. “Los jugadores dieron una demostración de amor”, expresó, todavía con la emoción del resultado reciente.

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Responder desde el juego

En medio de la conferencia, también se refirió al contexto previo. Recordó la jerarquía de Alemania y la historia que respalda a la selección europea, pero insistió en la idea de competir desde otro lugar.

“Resistir está en nuestra identidad”, sintetizó, como concepto central de su discurso.

Según explicó, la clave del equipo fue no renunciar nunca al partido, incluso cuando el desarrollo exigía soportar los momentos más difíciles.

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Elogios, nombres propios y respuestas

El técnico aprovechó el espacio para destacar rendimientos individuales. Habló de José Canale como “un campeón de la vida”, valoró el partido de Matías Galarza y respaldó especialmente a Orlando Gill, figura en la tanda de penales.

También recordó a quienes lo habían cuestionado en la previa, entre ellos el exarquero José Luis Chilavert, a quien respondió sin confrontación directa, pero dejando en claro su postura frente a las críticas.

Un país en celebración

La clasificación tuvo impacto inmediato en Paraguay, donde incluso se decretó feriado nacional. Alfaro lo tomó como una señal del significado social del triunfo. “Que el país entero pueda disfrutarlo demuestra el poder del fútbol”, señaló.

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Lo que viene

Pese a la euforia, el entrenador buscó bajar el tono de la celebración. Recordó que el equipo debe mantener la humildad de cara a lo que viene, con un posible cruce ante Francia o Suecia.

Incluso dejó una anécdota personal que alivianó la tensión: su yerno francés, al que ya imaginó dividido entre la familia y la camiseta paraguaya.

Una forma de creer

Alfaro cerró su mensaje con una idea que atraviesa toda su carrera: la necesidad de construir proyectos sostenidos en el tiempo y no en la excepción.

Paraguay, sostuvo, puede aspirar a estar entre los mejores del continente si consolida un método y sostiene una línea de trabajo.

En el fondo, su discurso volvió al mismo punto de siempre: creer antes de ver. Y, en este caso, haber eliminado a Alemania terminó siendo la confirmación de esa convicción.

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