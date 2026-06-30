Gustavo Alfaro, entre la épica y la convicción tras la hazaña de Paraguay

Orlando Gill, el héroe que llevó a Paraguay a una noche histórica

Desde el inicio, eligió el tono. Citó a Aristóteles para hablar de la esperanza como “el sueño del hombre despierto” y reforzó una idea que atraviesa su discurso: la certeza de que “los imposibles no existen”.

Alfaro reconstruyó también el vestuario previo al encuentro. Les pidió a sus jugadores una imagen concreta: “26 guerreros abrazados cantando el himno”, incluso con la ausencia de Diego Gómez, suspendido, pero presente desde el palco. E l mensaje, según explicó, fue claro: salir a la cancha con la convicción de que podían transformarse en protagonistas de una historia mayor.

"YO QUERÍA VER A 26 GUERREROS Y QUE SE RETIREN COMO LEYENDAS, Y ES LO QUE HICIERON" Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa tras ELIMINAR a Alemania. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dqqtbp8zYW

El entrenador, que suele definirse a sí mismo como parte de los “cazadores de utopías imposibles”, volvió a apoyarse en esa idea para explicar el triunfo.

EL HOMBRE QUE SE METE EN LA HISTORIA DE PARAGUAY: LAS LÁGRIMAS DE GUSTAVO ALFARO, TRAS LOGRAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/aRccCnH9Mi

El técnico de la Albirroja reivindicó el método, el origen y la resiliencia de su plantel tras una victoria que paralizó a Paraguay.

“NOSOTROS BAILAMOS LA MÚSICA QUE NOS PONEN... A VECES ES UNA CUMBIA, A VECES UN TANGO, A VECES UNA RUMBA... HOY NOS TOCÓ UNA POLCA”. Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/mwf2n9kHyu https://t.co/pguR0sdVnB

Paraguay, dijo, no compite desde las mismas condiciones que otras potencias. Pero sí desde una identidad que considera innegociable: el esfuerzo, la resistencia y la capacidad de sostenerse en los momentos límite.

"LES DIJE A LOS JUGADORES 'ACÁ NO SE PUEDE VACILAR, NOS VAN A TIRAR LA HISTORIA, LAS ESTRELLAS, PERO A ELLOS NO LES GUSTA LA INCOMODIDAD'. YO QUERÍA QUE LOS ALEMANES ESTÉN EN EL PISO" Gustavo Alfaro. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3IDLbu3yMW

“Venimos de la tierra colorada”, explicó, en referencia al origen simbólico de la camiseta. Y agregó que el equipo representó exactamente ese lugar de pertenencia.

16b8b55294d3cc0f75e081c3bc8769bdc5083b1aw Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay. EFE

“La victoria más grande de mi carrera”

Alfaro no dudó al dimensionar el triunfo. Lo definió como el más importante de su trayectoria como entrenador y aseguró que se quedó en el campo simplemente para absorber el momento. “Los jugadores dieron una demostración de amor”, expresó, todavía con la emoción del resultado reciente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2071769560160608547&partner=&hide_thread=false "LES DIJE ANTES DEL PARTIDO 'ELLOS TIENEN MÁS JERARQUÍA QUE NOSOTROS, CUANDO TERMINE EL PARTIDO VAN A TENER EL MISMO NIVEL QUE ELLOS'"



Gustavo Alfaro confesó una charla con sus dirigidos en la previa al partido ante Alemania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pHGUZ7LK9F — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Responder desde el juego

En medio de la conferencia, también se refirió al contexto previo. Recordó la jerarquía de Alemania y la historia que respalda a la selección europea, pero insistió en la idea de competir desde otro lugar.

“Resistir está en nuestra identidad”, sintetizó, como concepto central de su discurso.

Según explicó, la clave del equipo fue no renunciar nunca al partido, incluso cuando el desarrollo exigía soportar los momentos más difíciles.

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¿Coinciden con Gustavo Alfaro?#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KOmfsLfzpr — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Elogios, nombres propios y respuestas

El técnico aprovechó el espacio para destacar rendimientos individuales. Habló de José Canale como “un campeón de la vida”, valoró el partido de Matías Galarza y respaldó especialmente a Orlando Gill, figura en la tanda de penales.

También recordó a quienes lo habían cuestionado en la previa, entre ellos el exarquero José Luis Chilavert, a quien respondió sin confrontación directa, pero dejando en claro su postura frente a las críticas.

Un país en celebración

La clasificación tuvo impacto inmediato en Paraguay, donde incluso se decretó feriado nacional. Alfaro lo tomó como una señal del significado social del triunfo. “Que el país entero pueda disfrutarlo demuestra el poder del fútbol”, señaló.

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Gustavo Alfaro y el temple de sus jugadores.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MCc5GWYDDv — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Lo que viene

Pese a la euforia, el entrenador buscó bajar el tono de la celebración. Recordó que el equipo debe mantener la humildad de cara a lo que viene, con un posible cruce ante Francia o Suecia.

Incluso dejó una anécdota personal que alivianó la tensión: su yerno francés, al que ya imaginó dividido entre la familia y la camiseta paraguaya.

Una forma de creer

Alfaro cerró su mensaje con una idea que atraviesa toda su carrera: la necesidad de construir proyectos sostenidos en el tiempo y no en la excepción.

Paraguay, sostuvo, puede aspirar a estar entre los mejores del continente si consolida un método y sostiene una línea de trabajo.

En el fondo, su discurso volvió al mismo punto de siempre: creer antes de ver. Y, en este caso, haber eliminado a Alemania terminó siendo la confirmación de esa convicción.