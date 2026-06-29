Orlando Gill, el héroe que llevó a Paraguay a una noche histórica

Los héroes de los Mundiales suelen aparecer cuando el margen de error desaparece. Orlando Gill Los héroes de los Mundiales suelen aparecer cuando el margen de error desaparece. Orlando Gill eligió ese momento para firmar la actuación más importante de su carrera.
El arquero de San Lorenzo fue la figura de Paraguay en la histórica eliminación de Alemania, por penales en los 16avos de final del Mundial 2026. Después del empate 1 a 1 en el Gillette Stadium de Foxboro, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se impuso desde los doce pasos con dos atajadas decisivas del guardameta paraguayo, que contuvo los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade para sellar una clasificación que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del fútbol guaraní.
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Héroe. Orlando Gill sostuvo al equipo durante los 120 minutos de juego y luego en la definición por penales.
EFE
Una noche para el recuerdo
Gill ya había sido determinante durante el partido. Más allá del empate conseguido por Havertz, el arquero transmitió seguridad durante los 120 minutos, dominó el juego aéreo y respondió cada vez que Alemania buscó inclinar la balanza. Paraguay se había puesto en ventaja gracias a un gran gol de Julio Enciso, resistió la reacción europea y encontró en su arquero el sostén necesario para llegar con vida a la definición.
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La emoción pudo más que cualquier análisis.
"Es una emoción inmensa. Ellos encontraron el empate y pudimos sostenerlo. Gracias a Dios pude atajar dos penales y conseguir la clasificación. Es un privilegio porque eliminamos a un campeón. Esto es para un sobrino mío que está internado y le prometí que, si era la figura, el triunfo iba a ser para él", expresó todavía conmovido.
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Orlando Gill la gran figura de Paraguay.
EFE
Del ascenso silencioso al arco de San Lorenzo
El presente de Gill empezó a construirse lejos de los grandes escenarios. Llegó a la Reserva de San Lorenzo desde Sportivo San Lorenzo, de Paraguay, donde ya llamaba la atención por sus condiciones físicas, su seguridad bajo los tres palos y una particularidad poco habitual para un arquero: también ejecutaba tiros libres.
La comparación con José Luis Chilavert apareció rápidamente. Incluso, el propio Gill reconoció que en su país había convertido cuatro goles de pelota parada.
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"Me habían comentado lo de Chilavert. Yo también pateo. Soy más de pegarle fuerte, colocado pero fuerte. Al final de cada entrenamiento me quedo practicando y suelo convertir", contó tiempo atrás en una entrevista con Radio La Red.
Sus buenas actuaciones en la Reserva convencieron primero a Leandro Romagnoli y, más tarde, terminaron de conquistar a Miguel Ángel Russo durante la pretemporada de 2025. Entre las lesiones de Facundo Altamirano y Gastón "Chila" Gómez, el paraguayo aprovechó la oportunidad y San Lorenzo adquirió el 50 por ciento de su pase por apenas 500.000 dólares.
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De la mano de Orlando Gill, Paraguay eliminó a Alemania y se metió en 8vos de final en el Mundial 2026.
EFE
La confianza de Alfaro
El rendimiento que mostró en el fútbol argentino también captó la atención de Gustavo Alfaro, que decidió convocarlo para las Eliminatorias Sudamericanas y respaldarlo pese a las críticas que recibió tras el debut frente a Estados Unidos.
"Es un chico que ha mostrado mucha capacidad, solidez y madurez para manejar un arco difícil. Lo hace con mucha naturalidad. El control que está mostrando con seis vallas invictas es muy complejo de conseguir", había destacado el entrenador argentino.
Ante Alemania respondió de la mejor manera posible: con la actuación que terminó de justificar aquella confianza.
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Una historia de sacrificios
Detrás del arquero que hoy celebra una clasificación histórica hay una historia mucho menos visible.
Su esposa, Melissa Ávalos, reveló tiempo atrás el difícil momento que atravesó la familia cuando nació su hijo Lautaro. Sin recursos para afrontar los gastos médicos, Gill llegó a vender sus prendas deportivas, sus botines e incluso la camiseta que había conservado de la selección paraguaya Sub 20.
"Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo lo pedimos orando y llorando a Dios. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede. Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés", escribió Melissa en sus redes sociales.
Aquellos días de incertidumbre parecen lejanos. Este lunes, frente a un campeón del mundo y bajo la máxima presión posible, Orlando Gill escribió la página más importante de su carrera y una de las más grandes del fútbol paraguayo en los Mundiales. A veces, las mejores historias no empiezan con una atajada. Empiezan mucho antes, cuando todavía nadie está mirando.