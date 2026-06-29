Orlando Gill, el héroe que llevó a Paraguay a una noche histórica

Los héroes de los Mundiales suelen aparecer cuando el margen de error desaparece. Orlando Gill Los héroes de los Mundiales suelen aparecer cuando el margen de error desaparece . Orlando Gill eligió ese momento para firmar la actuación más importante de su carrera.

Los memes inundaron las redes tras el histórico batacazo de Paraguay ante Alemania

La caída prolongada de Alemania, del Maracaná 2014 al golpe de Paraguay en el Mundial 2026

El arquero de San Lorenzo fue la figura de Paraguay en la histórica eliminación de Alemania, por penales en los 16avos de final del Mundial 2026 . Después del empate 1 a 1 en el Gillette Stadium de Foxboro, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se impuso desde los doce pasos con dos atajadas decisivas del guardameta paraguayo, que contuvo los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade para sellar una clasificación que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del fútbol guaraní.

Gill ya había sido determinante durante el partido. Más allá del empate conseguido por Havertz, el arquero transmitió seguridad durante l os 120 minutos, dominó el juego aéreo y respondió cada vez que Alemania buscó inclinar la balanza. Paraguay se había puesto en ventaja gracias a un gran gol de Julio Enciso, resistió la reacción europea y encontró en su arquero el sostén necesario para llegar con vida a la definición.

Héroe. Orlando Gill sostuvo al equipo durante los 120 minutos de juego y luego en la definición por penales.

¡¡EL PENAL ATAJADO POR ORLANDO GILL A KAI HAVERTZ, PARA EMPEZAR A CAZAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE Y METER A PARAGUAY EN OCTAVOS DE FINAL!! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/G3xNbgcvfF

"Es una emoción inmensa. Ellos encontraron el empate y pudimos sostenerlo. Gr acias a Dios pude atajar dos penales y conseguir la clasificación. Es un privilegio porque eliminamos a un campeón. Esto es para un sobrino mío que está internado y le prometí que, si era la figura, el triunfo iba a ser para él", expresó todavía conmovido.

El segundo penal atajado por Orlando Gill en la tanda, en este caso al crack de Woltemade, para encaminar la histórica clasificación... ¡¡PARAGUAY ELIMINÓ A ALEMANIA!! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RysvGGgSmE

El presente de Gill empezó a construirse lejos de los grandes escenarios. Llegó a la Reserva de San Lorenzo desde Sportivo San Lorenzo, de Paraguay, donde ya llamaba la atención por sus condiciones físicas, su seguridad bajo los tres palos y una particularidad poco habitual para un arquero: también ejecutaba tiros libres.

LA VOZ DEL HÉROE EN BOSTON Orlando Gill, tras atajar dos penales en la victoria de Paraguay sobre Alemania. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z1vwWpuGPF

La comparación con José Luis Chilavert apareció rápidamente. Incluso, el propio Gill reconoció que en su país había convertido cuatro goles de pelota parada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2071744127037808976&partner=&hide_thread=false ¿Cuánto vale esta atajada de Orlando Gill a la Cobra Havertz con el diario del lunes? ¡Impresionante lo del arquero de San Lorenzo en la épica utopía de Paraguay!



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"Me habían comentado lo de Chilavert. Yo también pateo. Soy más de pegarle fuerte, colocado pero fuerte. Al final de cada entrenamiento me quedo practicando y suelo convertir", contó tiempo atrás en una entrevista con Radio La Red.

Sus buenas actuaciones en la Reserva convencieron primero a Leandro Romagnoli y, más tarde, terminaron de conquistar a Miguel Ángel Russo durante la pretemporada de 2025. Entre las lesiones de Facundo Altamirano y Gastón "Chila" Gómez, el paraguayo aprovechó la oportunidad y San Lorenzo adquirió el 50 por ciento de su pase por apenas 500.000 dólares.

c61b76443c4871424ad30b2369d64c3df88488fbw De la mano de Orlando Gill, Paraguay eliminó a Alemania y se metió en 8vos de final en el Mundial 2026. EFE

La confianza de Alfaro

El rendimiento que mostró en el fútbol argentino también captó la atención de Gustavo Alfaro, que decidió convocarlo para las Eliminatorias Sudamericanas y respaldarlo pese a las críticas que recibió tras el debut frente a Estados Unidos.

"Es un chico que ha mostrado mucha capacidad, solidez y madurez para manejar un arco difícil. Lo hace con mucha naturalidad. El control que está mostrando con seis vallas invictas es muy complejo de conseguir", había destacado el entrenador argentino.

Ante Alemania respondió de la mejor manera posible: con la actuación que terminó de justificar aquella confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2071740962552811928&partner=&hide_thread=false ENCISO COMPLETAMENTE EMOCIONADO: las lágrimas de Julio tras la victoria ÉPICA de Paraguay eliminando a Alemania en los penales.



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Una historia de sacrificios

Detrás del arquero que hoy celebra una clasificación histórica hay una historia mucho menos visible.

Su esposa, Melissa Ávalos, reveló tiempo atrás el difícil momento que atravesó la familia cuando nació su hijo Lautaro. Sin recursos para afrontar los gastos médicos, Gill llegó a vender sus prendas deportivas, sus botines e incluso la camiseta que había conservado de la selección paraguaya Sub 20.

"Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo lo pedimos orando y llorando a Dios. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede. Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés", escribió Melissa en sus redes sociales.

Aquellos días de incertidumbre parecen lejanos. Este lunes, frente a un campeón del mundo y bajo la máxima presión posible, Orlando Gill escribió la página más importante de su carrera y una de las más grandes del fútbol paraguayo en los Mundiales. A veces, las mejores historias no empiezan con una atajada. Empiezan mucho antes, cuando todavía nadie está mirando.