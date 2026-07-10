Los Pumas ajustan el equipo para la revancha ante Gales en San Juan: hora, formaciones y por donde mirarlo

Felipe Contepomi confirmó el equipo para la segunda fecha del Nations Championship, con variantes en el pack y en los backs.

El mendocino Rodrigo Isgró, autor de un try en el último encuentro, no será de la partida frente a Gales. Su ausencia forma parte de los cinco cambios que dispuso el entrenador Felipe Contepomifrente a Gales.

Los Pumas Los Pumas ya tienen definida la formación para afrontar la segunda fecha del Nations Championship, en la que recibirán a Gales este sábado en San Juan. Luego del traspié en el estreno frente a Escocia, el entrenador Felipe Contepomi resolvió introducir cinco modificaciones en el equipo titular con el objetivo de revertir la imagen y buscar el primer triunfo en el certamen.

Las variantes abarcan tanto el paquete de forwards como la línea de tres cuartos. Boris Wenger ocupará el lugar de Mayco Vivas, Tomás Rapetti ingresará por Pedro Delgado y Marcos Kremer volverá a la tercera línea en reemplazo de Pablo Matera. Entre los backs, Justo Piccardo será titular por Faustino Sánchez Valarolo, mientras que Bautista Delguy sustituirá al mendocino Rodrigo Isgró.

Los Pumas. La última práctica de la Selección Argentina de rugby en el Bicentenario de San juan. @lospumas Guido Petti llega a un centenar de partidos Más allá de los cambios, el encuentro tendrá un condimento especial para Guido Petti, quien alcanzará los 100 partidos oficiales con la camiseta de Los Pumas y se convertirá en el sexto jugador en lograr esa cifra.

El segunda línea, formado en el SIC, debutó con el seleccionado en noviembre de 2014 frente a Italia y desde entonces construyó una extensa trayectoria internacional que incluye participaciones en los Mundiales de 2015, 2019 y 2023.

Los Pumas. El equipo argentino durante la última práctica en el Bicentenario de San Juan, donde jugarán este sábado frente a Gales. @lospumas Las formaciones de Los Pumas vs Gales Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras.