UIA: el informe industrial anticipa una caída interanual del 3,5% y un leve repunte en diciembre

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió su último informe de actualidad industrial , en el que anticipa para diciembre una caída interanual de la actividad cercana al 3,5%, a partir de estimaciones propias elaboradas con datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

El relevamiento también proyecta una mejora mensual del 2% respecto de noviembre , aunque advierte que el nivel general de la industria continúa estancado, en valores similares a los del cuarto trimestre de 2024 y alrededor de un 9% por debajo de los registros de 2022.

De acuerdo con el Informe de Actualidad Industrial N°12 del CEU-UIA , los primeros datos disponibles de diciembre muestran una suba respecto al mes anterior, luego de un noviembre afectado por la menor cantidad de días hábiles debido a los feriados. Desde la entidad señalaron que “ se prevé para el mes de diciembre una baja interanual de la actividad industrial en torno al -3,5% ”, aunque con un crecimiento mensual estimado del 2% sin estacionalidad.

Sin embargo, el propio informe aclara que “ la suba mensual fue influenciada en parte por un bajo nivel de comparación ” y remarca que, con estos datos y las estimaciones propias, “ el nivel acumulado de la actividad industrial aún se encuentra estancado, en los mismos niveles del cuarto trimestre de 2024 y en torno a un 9% por debajo de 2022 ”.

Entre los sectores que mostraron una mejora mensual, la UIA destacó a la actividad vinculada a la construcción. Según el informe, “ la producción vinculada a la construcción presentó una suba mensual, compensando la caída registrada el mes anterior ”, con un aumento del 7,4% en los despachos de cemento y del 3,2% en el Índice Construya, que mide las ventas de insumos para la construcción. A pesar de este repunte, el sector continúa siendo uno de los más afectados, con niveles productivos más de 20% por debajo de 2022.

En tanto, “la producción de autos aumentó 12% luego del bajo desempeño productivo del mes anterior por feriados”. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4% y el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales aumentó cerca del 4%, reflejando una mayor actividad en algunos rubros específicos.

Exportaciones, metalmecánica y un cierre de año con la industria estancada

En el frente externo, el informe del CEU-UIA señala que las exportaciones hacia Brasil crecieron 2,2% en diciembre, aunque el año cerró con un total de USD 12.941 millones exportados, lo que representa una caída interanual del 4,7%. Por el contrario, la metalmecánica presentó una leve baja respecto al mes anterior y acumuló una evolución prácticamente estable en lo que va del año.

En conjunto, el documento advierte que, pese a los repuntes mensuales observados hacia el cierre del año, la industria no logra consolidar una recuperación sostenida. La actividad continúa condicionada por una demanda interna débil, el retroceso del consumo masivo y las dificultades persistentes en los sectores vinculados a la construcción, lo que mantiene al nivel industrial por debajo de los registros de años previos.