Tras traicionar a Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh confirmó que vuelve Amaia Montero como cantante

Exactamente un año después de echar en malos términos a la cantante Leire Martínez , quien estuvo 17 años al frente de la banda, La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de la vocalista Amaia Montero , casi dos décadas después de abandonar el grupo español para su fallida carrera solista.

La noticia se especulaba hace meses, pero llegó en doble dosis esta semana. El lunes, la banda revivió sus redes sociales, borró el comunicado del 14 de octubre de 2024 con el que echaban a Leire -su cantante desde 2008 con la que lanzaron cuatro álbumes de estudio- y publicó una foto en blanco con la leyenda: "Solo juntos tiene sentido".

Este miércoles, se hizo oficial el rumor: Amaia Montero, quien pasó varios años afectada por problemas de salud mental, retomará como cantante de La Oreja de Van Gogh. Ella misma había renunciado a la banda en 2007 porque quería ser solista, pero el éxito no la acompañó, a diferencia de lo que pasó con LOVG que supo mantenerse.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", escribió LOVG en el posteo, acompañado por un video donde Amaia, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes ensayan.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT

De todos modos , el retorno de Amaia será sin el histórico guitarrista y compositor de LOVG, Pablo Benegas. Las razones de su salida apuntan a cuestiones familiares, según el comunicado oficial conocido este miércoles.

Se espera que La Oreja de Van Gogh, ahora con Amaia como cantante principal, haga una gira de conciertos, así como presente nuevas canciones.

La Oreja de Van Gogh es uno de los grupos pop en español más exitosos de la historia. Desde 1996, la banda lanzó ocho álbumes de estudio con múltiples hits en Latinoamérica y España como “20 de enero”, “La playa”, “Rosas”, “Jueves” y “El primer día del resto de mi vida”, entre otros. Su último lanzamiento había sido “Un susurro en la tormenta”, editado en 2020 y promocionado con un tour en Argentina en el año 2022.

Hasta 2007, Amaia Montero fue la voz principal de la banda. Sin embargo, las diferencias creativas y su deseo de hacer una carrera solista derivaron en una mediática ruptura. Después, la artista afrontó problemas de salud mental y alcoholismo que la alejaron de los escenarios y el éxito comercial.

En cambio, La Oreja de Van Gogh retomó en 2008 con nueva vocalista, Leire Martínez, quien se mantuvo por 17 años con buen recibimiento por parte del público, nueva música y varias giras más.

Lo que parecía ser plenitud para la banda terminó de forma abrupta el 14 de octubre de 2024, cuando los varones (Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz) publicaron un frío comunicado diciendo que Leire dejaba la banda pop. Los fanáticos expresaron su malestar y desilusión, ya que el mensaje estaba lejos de la filosofía del grupo y se trataba a sus ojos de una "traición".

De hecho, ahora que se anunció la vuelta de Amaia Montero, los nuevos posteos de LOVG están llenos de cuestionamientos. Primero, porque la noticia se conoce justo en el primer aniversario de la partida de Leire. Y segundo, porque no hay mención alguna a los motivos de haberla sacado sin al menos una despedida adecuada.

"¿Habéis pensado en cambiaros el nombre a 'El beso de Judas'?", dice uno de los comentarios con más likes en Instagram. Otro mensaje agrega: "Siempre LEIRE ‍ siempre del lado de la sinceridad y la bondad".

"Lo bonito que se podría haber sentido y lo FATAL que han hecho las cosas…", señaló otro seguidor.

Tras su salida de la banda, Leire Martínez encaró su carrera solista y presentó su nuevo material en distintos festivales de España con buena acogida. Además, hoy se desempaña como jurado de la nueva edición de "Operación Triunfo".

Su primer sencillo se llama "Mi nombre" y hace referencia a la ruptura que tuvo que enfrentar el año pasado. Suma más de 10 millones de reproducciones en streaming.

El comunicado de La Oreja de Van Gogh para confirmar la vuelta de Amaia Montero en 2025

Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.