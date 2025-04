Leire Martínez debutó con su canción solista y la llenó de mensajes sobre su salida de La Oreja de Van Gogh

“¿Por qué no iba a validar esa emoción? ¿Por qué no le iba a dar lugar a aquello que sentía?", dijo Leire Martínez en "La revuelta", un programa de TVE donde interpretó en vivo su nueva canción y sorprendió a la audiencia, que respondió de manera positiva a la nueva propuesta musical.

Aunque inicialmente se planteó más como terapia y desahogo que como obra, se convirtió después en una carta de presentación con la que enfrentarse a la realidad. “Todo el mundo me iba a preguntar por lo mismo, daba igual lo que yo fuera a presentar”, señaló la artista.

"Mi nombre" tiene fragmentos fuertes de Leire contra LOVG como Siempre pensaste que yo guardaría el secreto/ Pero solo dame tiempo/ Para demostrar que yo / Nunca fui tuya/ Búscate a alguien que me sustituya/ Ya lo hiciste una vez/ pero tú ya no podrás esconder más/ dos caras y un nombre.

Además, suma guiños al primer hit que Leire grabó como integrante de la banda, "El último vals", cuando menciona la frase del estribillo Siempre serás bienvenido a este lugar.

Más allá de la canción y el videoclip, su estilismo en el show en vivo de "La revuelta" sumó más significado. Sobre una camisa blanca lisa, Leire lució un conjunto de chaqueta y skort en negro que llevaba escrita una frase: “There are press rules”, es decir, “Hay reglas de prensa”, con la que parecía querer criticar el trato mediático que recibió.

Su corbata se robó todas las miradas: tenía estampada "La noche estrellada", una de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Y su pelo, ahora en tono rojizo, como supo tener el famoso pintor en vida.

¿Leire y Amaia juntas?

"Ayer me contaron la que, en mi opinión, es la más bizarra y tengo que reconocer que me hizo gracia. Que nos fuéramos de gira las dos pero sin ellos", dijo Leire en "La revuelta" sobre un eventual concierto de ella y Amaia, las dos exvocalistas de LOVG.

"Que si tú quieres, yo igual también quiero. Oye pues Amaia, si me estás viendo... te quiero mucho y que si quieres nos cantamos lo que quieras, cuando quieras", expresó Leire, desatando el aplauso del público.

Por ahora, Leire prepara más canciones en la previa del lanzamiento de su primer álbum de estudio en solitario y ya tiene agendados varios recitales para el verano de España, antes de sumar a Latinoamérica.

Leire y la ruptura de La Oreja de Van Gogh tras 17 años de éxito

"Las cosas a veces se acaban. Desgraciadamente las relaciones dan para lo que dan. Y en los procesos de relaciones hay vaivenes. Hemos vivido épocas maravillosas, me he reído como no me he reído con nadie. Ha sido maravilloso, no puedo decir lo contrario. ¿Que las prioridades de la vida van cambiando y a veces los caminos no van de la mano? Pues sí. Y puede ser lo que nos ha ocurrido", manifestó en una entrevista con la cadena SER.

"Todo lo que leo en torno a esta historia lo plantea desde la perspectiva de que tiene que haber un ganador y un perdedor, y no me gusta. En esta historia hemos perdido todos, porque cuando hay dolor al final todo el mundo pierde", señaló, al indicar que le hubiera gustado tener un último concierto con los fans para despedirse como corresponde.

Acerca del presunto retorno de Amaia a la banda, Leire aseguró no haber sido informada de forma directa, pero que intuía que el rumor podía ser cierto: “No lo sabía, pero no soy tonta y lo sospechaba. Por esto sí me siento traicionada”.

“No le echo la culpa a Amaia. Nunca la he tenido con ella. El vínculo que yo tenía era con los chicos”, explicó. “Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida”, aclaró.