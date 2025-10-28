La escritora Isabel Allende se vuelca a la literatura infantil: publicó un libro inspirado en su perrita Perla

La célebre escritora lanzó el segundo libro infantil basado en las vivencias de su mascota y confirmó que será una trilogía.

El universo de Perla, la traviesa perrita de Isabel Allende, crece con una nueva aventura. La escritora chilena acaba de lanzar "Perla y la pirata", su segundo libro infantil, ilustrado por Sandy Rodríguez y editado por Penguin Kid. La idea, contó a Efe, surgió una noche de Halloween, cuando recordó una anécdota de la infancia de su hijo Nico. “Un día se perdió cuando era chico y nos dio un susto tremendo”, relata. A partir de ese recuerdo nació una historia contada desde la voz de su perra, que se convierte en la narradora absoluta del libro.

Según Allende, el germen del relato apareció un 31 de octubre pasado, cuando tres niños del vecindario se disfrazaron de corsarios y ella imaginó la llegada de un adolescente misterioso —con una camiseta marcada por el símbolo pirata, una vespa y una guitarra— que alteraba la rutina de Nico y de su inseparable compañera, Perla.

Cómo es este nuevo libro Una de las particularidades del nuevo libro es su narradora: una perrita que, con ironía, se queja de que los humanos “deberían aprender guau, el idioma de los perros, y miau, el de los gatos”. En la introducción, Allende aclara que ella se encarga de traducir al español las aventuras de su mascota, ya que “las patas de la perrita no están hechas para el teclado”.

La autora cuenta que conoció el universo de Perla cuando la propia perrita, en un juego de fantasía, la invitó a tomar el té en su casa. Allí aparecieron Nico, Lucy la gata, un mago visitante y el joven pirata. “Esta aventura les pasó a Nico y a Perla de verdad”, aseguró Allende, quien espera que los pequeños lectores comprendan que “jamás serán abandonados, y que no se les ocurra aventurarse solos”.

image El relato continúa la historia del primer título infantil de la autora, " Perla, la súper perrita", y anticipa una tercera entrega ya en marcha: "Perla y la Princesa", prevista para 2026. La escritora describió a su compañera de cuatro patas como “exacta a la del libro: un terrier adoptado de un refugio, chica, negra, alegre y atrevida”. Y confesó: “He tenido muchas mascotas en mi larga vida, pero ninguna tan divertida como Perla”.

En esta nueva aventura, Nico se cansa de esperar a su madre a la salida del colegio y decide volver solo a casa. Ese gesto de impaciencia desata una búsqueda encabezada por Perla, con la ayuda de un pirata en vespa y el rastro de un calcetín que guía el camino. El vínculo de Allende con la literatura infantil comenzó gracias a su agente, Johanna Castillo, quien la animó a escribir para los más chicos luego de escuchar una anécdota sobre Camila, la nieta de una amiga. “Camila viene a verme dos veces por semana desde que cumplió un año —contó—. Ahora tiene cinco. Entra en mi casa y va directamente a la pila de libros infantiles; sabe varios de memoria y también me pide que le invente cuentos”. El entusiasmo de aquella experiencia con "Perla, la súper perrita" la llevó a proyectar una saga. “El tercer libro infantil llegará en 2026 y habrá otros más en el futuro, pero Perla será siempre la protagonista”, anticipó.