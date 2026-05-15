15 de mayo de 2026 - 12:01

Barbazul revive Oktubre de Patricio Rey en un show imperdible en el Teatro Plaza

La banda mendocina conmemora cuatro décadas del disco más emblemático de la banda liderada por el Indio Solari. El show propone una experiencia sonora renovada para revivir la mística de la obra lanzada originalmente en 1986.

Barbazul: 20 años de rock y amistad
Barbazul: 20 años de rock y amistad

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El arte del disco&nbsp;Oktubre:&nbsp;portada y una de las páginas del libro del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El arte es de Rocambole.

El arte del disco Oktubre: portada y una de las páginas del libro del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El arte es de Rocambole.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La banda Barbazul se presentará en el Teatro Plaza de Godoy Cruz para brindar un espectáculo aniversario dedicado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El evento, titulado Oktubre 40 Años, tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo a las 21.

Oktubre: el mejor disco de los Redondos

Esta propuesta conmemorativa celebra el que está considerado por muchos como el mejor disco del grupo, editado originalmente en 1986 y considerado uno de los clásicos del rock nacional.

El espectáculo contará además con diversos invitados especiales para recrear la energía en vivo que caracteriza la obra de los Redondos.

Oktubre
El arte del disco Oktubre: portada y una de las páginas del libro del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El arte es de Rocambole.

El arte del disco Oktubre: portada y una de las páginas del libro del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El arte es de Rocambole.

Barbazul: 20 años con los Redonditos

Con más de 20 años de trayectoria, Barbazul —liderada por Ricardo Dimaría— propone un formato novedoso que respeta la esencia musical mítica de la banda platense.

La formación actual incluye a Javier Romero en guitarra, Matías Viñolo en batería y Facu Fernández en saxos y armónica.

Fundada en 1997 por tres amigos de la escuela primaria, Barbazul posee un extenso recorrido que incluye la edición de los discos Salvatore (2003) y 12 Elementos (2007). A lo largo de su carrera, han participado en festivales de gran escala como Cosquín Rock, Pepsi Music y MendoRock, compartiendo escenario con figuras de la talla de La Renga, La Bersuit y Kapanga.

Su discografía ha contado con colaboraciones de figuras vinculadas al universo ricotero, como el ingeniero Eduardo Herrera y el saxofonista Sergio Dawi.

Las entradas generales para esta experiencia sonora tienen un valor de 2x1 a $15.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Entradaweb o en la boletería del teatro. La cita representa una oportunidad para que tanto fanáticos históricos como nuevos seguidores descubran la magia y el estilo de rock teatral de la emblemática banda argentina.

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