Un motociclista murió en Guaymallén tras chocar con una compuerta y caer a una acequia

La víctima fue identificada como Miguel Daniel Miranda Guarala, de 36 años. Las autoridades analizan que lo hizo perder el control del rodado.

Grave accidente en Guaymallén provocó la muerte de un hombre de 36 años.

Un motociclista de 36 años murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un grave accidente en Guaymallén. El hecho ocurrió en calle Benjamín Argumedo al 3000 y la víctima, identificada como Miguel Daniel Miranda Guarala, falleció en el lugar.

Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la caída de un conductor que circulaba solo y que había quedado herido dentro de una acequia. Sin embargo, al arribar personal médico del SEC, constataron que ya no presentaba signos vitales.

La reconstrucción del caso indica que el hombre se desplazaba por calle Benjamín Argumedo en dirección de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado. En ese contexto, terminó impactando contra una compuerta de agua ubicada en la acequia del costado este de la calzada, lo que provocó que cayera dentro del canal.

Como consecuencia del fuerte golpe, el motociclista falleció en el lugar, quedando su cuerpo en el interior de la cuneta. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.