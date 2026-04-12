Persecución en Junín: detuvieron a un motociclista con más de 3 kilos de droga

El sospechoso intentó escapar de la Policía en Los Barriales y arrojó una bolsa con cannabis, pero fue interceptado y detenido.

Detuvieron a un motociclista en Junín con más de 3 kilos de droga.

Un operativo policial en el departamento de Junín terminó con la detención de un motociclista que transportaba más de 3 kilos de droga, luego de intentar escapar de un control y descartar la sustancia durante la fuga.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Policía Rural y de la Subcomisaría Los Barriales, en el marco de tareas preventivas en la zona.

Detuvieron a un motociclista en Junín con más de 3 kilos de droga Detuvieron a un motociclista en Junín con más de 3 kilos de droga. Prensa Gobierno de Mendoza Persecución y descarte de la droga Todo comenzó cuando los uniformados detectaron al sospechoso circulando en una motocicleta Motomel S2 150cc por Ruta 60, realizando maniobras peligrosas. Al notar la presencia policial, el hombre aceleró y se dio a la fuga.

Durante el seguimiento, el individuo arrojó una bolsa roja con la intención de deshacerse del contenido, pero la maniobra no logró evitar su detención. La persecución finalizó en calle Los Sauces, en el distrito Los Barriales, donde el motociclista fue interceptado y trasladado a la dependencia policial.

Tras recuperar el elemento descartado, los efectivos constataron que se trataba de cannabis con un peso total de 3,270 kilogramos, lo que motivó la intervención de la Justicia. Por disposición del Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal de Junín, se iniciaron las actuaciones correspondientes y el hombre quedó aprehendido.

Además, por directivas de la Fiscalía Federal, se ordenó el secuestro de la sustancia estupefaciente, mientras que la motocicleta fue retenida en la Subcomisaría Los Barriales.